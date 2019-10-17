Читатели AdMe.ru вспомнили 28 глупых фраз, которые сказали взрослые образованные люди

Как-то на работе нашему отделу нужно было составить список печатных СМИ, которые мы выписываем. Среди прочего была газета «Сегодня». Подходит ко мне моя сотрудница и, глядя на этот список, начинает смеяться: «Ты написала „Сегодня“». Я в недоумении, мол, мы разве не выписываем эту газету? Она говорит: «Посмотри, как ты написала это слово!» И заливается хохотом.

Я изо всех сил пытаюсь найти ошибку. Она, видя мое недоумение, объясняет: «Ты написала „Сегодня“, а нужно „Севодня!“» На этом сотрудница не остановилась и в попытке доказать свою правоту начала судорожно копаться в стопке газет... Видели бы вы ее ступор, когда она нашла нужную газету с огромной надписью «СЕГОДНЯ»!

P. S. У девочки филологическое образование. © Oksana Kondratova