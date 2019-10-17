Читатели AdMe.ru вспомнили 28 глупых фраз, которые сказали взрослые образованные люди
Знать все на свете просто невозможно. Поэтому даже тот человек, который окончил престижный вуз и стал высококлассным специалистом в своей области, иногда может ляпнуть что-нибудь глупое. Например, фразу про солнце, которое после заката превращается в луну.
AdMe.ru попросил своих читателей рассказать, что еще нелепого произносили их близкие и коллеги — взрослые образованные люди.
- Я как-то ходила на собеседование, директор спрашивает:
— А вы давно в Москву приехали?
— Я тут родилась, даже в паспорте указано.
— Просто вы на москвичку не похожи, скромная очень. © Natalie Doroneva
- Я жалею, что не записывала все переводческие перлы моих студентов. Из самого яркого: «У нее были красиво вырезаны глаза» (в смысле разрез глаз); «Жирные кончики пальцев висели на стене» (про жирные отпечатки). И никого из группы, кроме меня, это не смущало... © Natalya Shatrovich
- Одна знакомая все время меня радует: говорит «мертвому припадки», «у меня не семеро под лавками», «столпотворение машин», «на улице такая утопия, как из ведра льет» (это про дождливую погоду). Жду встречи с ней в ожидании новых перлов. © Мария Олибаш
- С мужем гуляли по набережной. Лето, жара, захотелось мороженого. Нашли паренька с оным товаром, решили взять 2 штуки по 80 руб. Муж дает 200 руб., паренек дает сдачу 10 руб. Мы начали протестовать, что берем 2 мороженых по 80 руб., а парень искренне спрашивает: «Разве получается не 190 руб.?» Калькулятор решил проблему. © Анна Мигунова
- Разговаривали о греческой мифологии и о самой стране. Знакомый (лет 25 на то время) стоял рядом и пытался участвовать в разговоре, но было понятно, что он не особо в теме. Спросили его: «Вова, а ты знаешь столицу Греции?» Ни на секунду не смутившись, ответил: «Конечно. Египет!» © Tatiana Provenzale
- Моей знакомой в спину впился клещ, и так она проходила 4 дня. На 5-й день она обнаружила на спине новую «родинку» и отправилась к дерматологу (платному!). Он обследовал «родинку», сказал, мол, ничего страшного, это не опасная «родинка». Женщина пришла домой, попросила мужа, который, на ее счастье, только что вернулся из командировки, посмотреть эту новую «родинку». Тот взял лупу, посмотрел и воскликнул: «Это же клещ!» Бедная женщина! Как она возмущалась в адрес горе-дерматолога, которому заплатила. В срочном порядке поехала в больницу и устранила «родинку». Вот так! © Любовь Струтинская
- Приходит ко мне в типографию студент-пятикурсник ведущего авиавуза Москвы и просит напечатать квадратный планшет. Хорошо, говорю, давайте файл. Открываю и вижу узкую прямоугольную картинку со сторонами 1:3. Говорю парню, что квадрат из этого не выйдет, пропорции не позволяют без искажения сделать. И тут он мне выдает: «А что такое пропорции?» Занавес. После этого я не доверяю нашему авиастроению. © Мария Аристова
- Нам с подружкой было лет по 10, и мы поспорили: я доказывала, что Дания — страна сама по себе, а подруга утверждала, что Дания находится в Германии. Так как договориться мы не смогли, она побежала спрашивать у мамы. Ее мама — интеллигентный человек, педагог. В общем, прибегает подружка назад и говорит: «Мы обе ошибались, мама сказала, что Дания — в Великобритании!» Я не стала возражать: не подрывать же мамин авторитет! © Ani Halverson
- Работаю в музее. Есть экспозиция, посвященная войнам XX века, и на стенде, перед входом, висит вывеска с датами: с одной стороны — 1914–1918 гг., с другой — 1939–1945 гг. (Первая и Вторая мировые войны соответственно). Однажды женщина-посетитель остановилась перед надписями, спрашивает, указывая на вторую дату: «А что это за дата такая интересная?» Говорю: «Дата Второй мировой войны». Она стала спорить, мол, такой даты нет! А есть только дата 1941–1945... © Ольга Суета
- Реальная история. Мужчина работал вальщиком леса. Случилось несчастье, сучок попал в глаз. Итог: глаза нет. Долгое лечение. Направление на врачебно-трудовую экспертную комиссию для получения инвалидности. На этой комиссии эксперт (бабушка божий одуванчик) говорит ему: «Мы вам даем 3-ю группу инвалидности сроком на 1 год. Потом придете на переаттестацию». На вопрос мужчины, почему только на год, получил ответ: «А вдруг вы этим глазом видеть начнете!» Похоже, эксперт переработавшая была. Это в 1980-х было. © Валентина Дубовцева
- Просила в мясном отделе супермаркета отрезать две трети от куска мяса, на что барышня продавец спросила: «А сколько это?» © Vera Prokuda
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У меня группа студентов делала курсовую о влиянии корней деревьев на дорожное покрытие. Студенты — будущие инженеры. Нам нужно было измерить диаметр ствола. Одна умница-красавица спросила: «И что, нам придется спилить все эти деревья?» © Tatyana Gorskaya
- Я сама недавно была в такой ситуации. Отдел «все для шитья», продавец — симпатичная девушка. Прошу отрезать мне 1,5 м широкой резинки. Девушка достала резинку, линейку и в ступоре смотрит на них. Я повторяю просьбу. Продавец лихорадочно набирает телефон. Слышно, что абонент занят. Повторяет набор. И тут я поняла, что она не знает, что такое 1,5 м. Пришлось показать на линейке. В какой школе училась продавщица?! © Ирина Сабирзянова
- На днях зашла в банк, чтобы оплатить учебу. Спрашиваю кассира банка, какой будет процент за перевод платежа в 7 000 гривен. Ответ меня убил: «Откуда я знаю». На вопрос «вы что, не работник банка?» был недоуменный взгляд. И только после того, как она набрала весь платеж, это чудо произнесло: «Будет 70 гривен». Я говорю: «Понятно, значит 1 %». Снова недоуменный загадочно-непонимающий взгляд и пауза... © Виктория Романович
- Была у нас с кумой мечта — посетить Лувр... Отстояли очередь, обошли весь музей — и вот, картина нашей мечты перед нами! Мона Лиза во всей красе! Стою и с расстояния пытаюсь рассмотреть картину, кума, дергая меня за рукав, выдает: «Ну все, посмотрели Мону Лизу — и хватит, пошли теперь Джоконду искать». © Irina Ganasinski
- Как-то были в гостях, на заднем фоне маячил телевизор с голливудским фильмом об Элвисе Пресли. Внезапно хозяйка выдала: «Хорошо поет, чего-то его давно не видно, заболел, наверное». Мы сначала подумали, что она так шутит, но после того, как ее муж нервно пытался сменить тему, поняли: не шутит... © Viktoria Kehl
- Однажды попросила в южной кафешке разрезать пиццу не на 8 частей, а на 6... Столько боли и непонимания в глазах я еще не видела. Пришлось на листочке бумаги рисовать, показывать, как круг на 6 частей делить нужно. © Евгения Жукова
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Как-то на работе нашему отделу нужно было составить список печатных СМИ, которые мы выписываем. Среди прочего была газета «Сегодня». Подходит ко мне моя сотрудница и, глядя на этот список, начинает смеяться: «Ты написала „Сегодня“». Я в недоумении, мол, мы разве не выписываем эту газету? Она говорит: «Посмотри, как ты написала это слово!» И заливается хохотом.
Я изо всех сил пытаюсь найти ошибку. Она, видя мое недоумение, объясняет: «Ты написала „Сегодня“, а нужно „Севодня!“» На этом сотрудница не остановилась и в попытке доказать свою правоту начала судорожно копаться в стопке газет... Видели бы вы ее ступор, когда она нашла нужную газету с огромной надписью «СЕГОДНЯ»!
P. S. У девочки филологическое образование. © Oksana Kondratova
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Мама одноклассницы моей дочки доказывала мне, что вши вылезают из головы от стресса. Поэтому надо детям поменьше домашки задавать. Когда я ей попыталась объяснить, она посмотрела на меня как на дуру и ушла. Так что не нервничайте, а то вши повылезают. © Ирина Трифонова
Расскажите нам, какие перлы слышали вы.