Читатели AdMe.ru рассказали о наглости окружающих, от которой у приличных людей челюсть отвисает

Выражение «Наглость — второе счастье» некоторые люди воспринимают как девиз по жизни. Многие из нас не раз сталкивались с такими персонажами: в транспорте, магазине и даже в собственной квартире. Одни идут на непорядочные действия сознательно, другие и не понимают, что поступают нечестно.