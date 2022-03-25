Читатели AdMe.ru рассказали о наглости окружающих, от которой у приличных людей челюсть отвисает
Выражение «Наглость — второе счастье» некоторые люди воспринимают как девиз по жизни. Многие из нас не раз сталкивались с такими персонажами: в транспорте, магазине и даже в собственной квартире. Одни идут на непорядочные действия сознательно, другие и не понимают, что поступают нечестно.
Мы в AdMe.ru составляли эту подборку с сочувствием к героям и надеемся, что на вашем пути невоспитанные люди будут появляться как можно реже.
- Как-то в маршрутке одна девица попросила поменяться с ней местами, потому что ей якобы скоро выходить, а мое место ближе к двери. Я согласилась, и она тут же с барским видом развалилась в кресле. Я тут же поняла причину: ее кресло было кривое, неудобное, к тому же там дуло из окна. Девушка вышла только через 1,5 часа, а я все это время чувствовала себя дурой.
- Нашли свой украденный мангал по фотографии в социальной сети. На наши претензии был ответ: «А вам зачем? Вы же новый уже купили».
- Как-то раз знакомая попросила испечь торт на работу. Я испекла. Спустя некоторое время она позвонила и говорит: «Забери свою тарелку». Я думала, что нормальный человек сам должен вернуть блюдо, тем более это был фарфоровый поднос. Прихожу к ней и вижу, что мой поднос валяется на лестничной площадке.
- Я приготовила роскошный букет из роз для своего руководителя и оставила за занавеской на подоконнике, чтобы вручить, когда все закончится. Защитила магистерскую, вернулась, а букета нет. Оказалось, некая Люба своему руководителю его вручила. Иду к Любе этой, а она давай меня стыдить за то, что я, жадина, ее руководителя совсем без цветов оставляю. Но потом я все-таки заставила ее забрать букет обратно.
- Увидела в трамвае свободное место рядом с женщиной в красивом новом белом пальто и попросила ее подвинуться. Но она просто проигнорировала меня. Через пару остановок вошел крепкий мужик, в одной руке какая-то закуска, в другой напиток. Мужик, ничего не спрашивая, сел на пальто дамы, сдвинув ее к окну. Так он и сидел, жевал себе на здоровье, крошки на пальто сыпал. А позади я услышала комментарии, мол, что ей мешало женщине уступить место, то есть мне.
- Одна моя знакомая взяла сапоги на пару месяцев поносить. А в мае пришла и говорит: «Сапоги порвались, денег у меня нет, и вообще я одна живу, а у тебя же и муж есть, и сын».
- Новый парень, с которым встречалась меньше месяца, решил занять у моих родителей деньги на новую машину, хотя мои родители не относятся к богатым людям. А когда спустя год я его выставляла из своей квартиры, он попросил деньги на бензин, чтобы уехать.
- Сын привел в дом свою подругу знакомиться. Утром смотрю — бардак, гора грязной посуды, а она в пижаме на диване кофе пьет. В общем, сказала им обоим: «Немедленно выметайтесь». Через 2 дня она мне звонит и говорит, чтобы я немедленно продавала квартиру и отдавала им долю. А мой сын вместо того, чтобы поставить ее на место, заявил, что согласен с ней.
- Окончила техникум с отличием. Через какое-то время подходит ко мне знакомая, которая тоже там учится, и говорит: «Умеешь решать задачи по технологии? Помоги». Я сделала ей контрольную. В благодарность она принесла мне порцию шашлыка. Но спустя несколько дней прибежала и говорит: «Ты ела шашлык? Заплати за него, а то у меня ревизия и недостача». Я заплатила.
- Муж моей подруги изменил ей и ушел, оставив с 2 детьми. Она переехала к маме и нашла хорошую работу. Через полгода муж подал в суд: требовал от нее алименты, потому что он потерял работу и любовница его бросила. В общем, в связи с тем, что 10 лет они прожили вместе и он обеспечивал жену на момент беременности, он решил, что теперь она должна ему.
- Как-то я забыла свою обувь в доме брата мужа. Через месяц он вернул мне обувь, а заодно вручил пакетик с красными трусами. Посмотрела: не мои. И тут же выбросила. А через 2 года на юбилее свекра невестка через весь стол мне заявляет: «Я там тебе трусы передавала, так ты мне их верни, а то я лифчик от них нашла».
- Однажды моя подружка на вопрос о том, что подарить ее дочке на день рождения, попросила торт. Я не кондитер, но постаралась, испекла. Детям своим сказала, что пойдем на праздник. А в день рождения подруга звонит мне и заявляет: «Можно за тортом заехать?» В итоге торт она забрала, сказала спасибо и укатила. Приглашения прийти поздравить так и не последовало.
- Один мой знакомый по имени Вася долго упрашивал моего друга Колю одолжить для работы дорогую ударную установку. По прошествии сезона Вася привез установку с пробитыми пластинками, сломанной педалью басового барабана, треснутой тарелкой. На справедливую претензию Коли «Ты же обещал вернуть все в первозданном виде» выдал: «Так не надо было давать».
- Когда-то я работала редактором издательства, и моя коллега попросила вместо нее выполнить срочный заказ — отредактировать газету. Я охотно взялась за редактирование, а на другой день, когда газета вышла, с удивлением обнаружила, что фамилия редактора не моя, а той коллеги. Когда я спросила у нее о причине, она ответила без угрызений совести: «Ну так это же был все-таки мой заказ».
- Одногруппница в университете никогда не готовилась к экзаменам, выезжала за счет чужих шпаргалок. Во время сдачи экзамена, когда препод ставил 4, просила его: «Поспрашивайте меня еще», надеясь получить 5!
- Пока я ждала малыша, мамина подруга твердила, чтобы мы не заморачивались покупкой коляски: у нее осталась в хорошем состоянии, и она с удовольствием ее отдаст. Родился сын, и мама пошла за коляской. Вернулась и с растерянным видом говорит, что подруга потребовала с нее такую сумму, которую и за новую-то не просят.
- Сняли квартиру. Подмели коридор на этаже, вкрутили лампочки. Через месяц бешеный стук в дверь. Открываем, а там стоит секретарь дома и говорит: «Это вы лампочки на этаже вкрутили? А почему на других этажах не вкрутили?» «А почему мы должны?» — спрашиваем. А она нам заявляет: «Так они не хотят». Больше ни разу ей дверь не открывали.
- Мой первый муж жил в моей квартире, не работал и по дому не помогал. Мы разошлись. Спустя какое-то время он пришел ко мне со списком, написанным его мамой, и потребовал возвращения свадебных подарков. Я сказала ему: «Забирай что хочешь, и чтобы я тебя больше никогда не видела». Ни разу не пожалела, что развелась.
- Обратилась женщина с просьбой связать ей шаль, спросила, сколько это будет стоить. Я назвала расходы на пряжу, она радостно сказала, что ее все устраивает. Но когда я назвала цену за свою работу, барышня возмутилась: «О какой работе идет речь?» Она решила, что я просто свяжу шаль, отправлю ей за свой счет, а она оплатит только пряжу.
А с каким самым вопиющим примером наглости довелось столкнуться вам?
AdMe/Маразмы/Читатели AdMe.ru рассказали о наглости окружающих, от которой у приличных людей челюсть отвисает
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