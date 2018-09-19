Человек-козел и «коты — это жидкость». Посмотрите на самые курьезные номинации Шнобелевской премии

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Совсем недавно в Гарварде прошла 28-я церемония вручения Шнобелевской премии за сомнительные исследования в научном мире. Однако, несмотря на всю странность достижений, они, как говорят организаторы, «заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься».

AdMe.ru предлагает вашему вниманию наиболее удивительные научные изыскания за все время существования премии. А как вы относитесь к подобного рода исследованиям?

Премия мира за лечение апноэ сна и храпа при помощи музыкального инструмента диджериду

Группа исследователей из Канады, Голландии, Швейцарии и США провела исследование, в ходе которого пришла к выводу, что игра на духовом инструменте австралийских аборигенов улучшает состояние пациентов с храпом и нарушением дыхания во время сна. Интересно, а другой духовой инструмент не подходит?

Премия по биологии за исследование повадок животных, так сказать, на своем опыте

Ветеринар Чарльз Фостер переодевался в лиса, барсука, выдру и даже оленя, чтобы на себе испытать, каково это — быть животным. В ходе эксперимента британец питался на помойках и вел себя в точности как тот зверь, в образе которого он находился. А дизайнер Томас Туэйт создал костюм козла и жил в нем 3 дня в стаде коз в Альпах. Ученые даже издали 2 книги: «Быть зверем» и «Человек-козел».

Премия по орнитологии за исследование на тему «Почему у дятла голова не болит»

Профессор Айван Шваб из Университета Калифорнии в Дэвисе (UC Davis) и его ныне покойный коллега Филип Мэй провели исследование, которое объяснило, почему у дятла не болит голова, ведь он совершает 12 тыс. ударов в день со скоростью 20 ударов в секунду. Все дело в особенном строении черепа и отсутствии цереброспинальной жидкости, что в совокупности с иными факторами позволяет птице почти ничего не чувствовать.

Премия по биологии за исследование, которое доказывает способность человека определить, побывала ли муха в вине (по одному запаху)

Пауль Бехер совместно с учеными из Шведской академии сельскохозяйственных наук умудрились доказать способность человека по запаху определить, была ли муха в вине. Человеческое обоняние может различить феромоны самки дрозофилы. Прочтите это еще раз, только медленно.

Премия по математике за исследование в области фотографии

Ученые из австралийской исследовательской организации CSIRO Пирс Барнс и Ник Свенсон смогли высчитать, сколько раз группе из примерно 20 человек надо сфотографироваться, чтобы в итоге на снимке не было ни одного моргнувшего.

Премия по медицине за исследование связи между выходом камней из почек и катанием на американских горках

Американские ученые Марк Митчелл и Дэвид Уортингер на основе исследований пришли к выводу, что катание на американских горках эффективно выводит камни из почек. В научной статье подробно рассматриваются даже такие факторы, как сам вагончик и место посадки в нем. По их расчетам, за 20 поездок можно избавиться от 40 до 100 % камней.

Премия по медицине за открытие области мозга, отвечающей за отвращение к сыру

Французско-британская команда нейробиологов сумела доказать существование некой области мозга (в базальных ядрах, если кому интересно), отвечающей за неприязнь к сыру. Исследование проводилось на добровольцах с психологической непереносимостью данного продукта. Вот только не очень понятно, для чего.

Премия по экономике за изучение применения куклы вуду для мести начальнику

Исследователи из Университета Уилфрида Лорье в Канаде во главе с Лизой Кипинг поставили перед собой вопрос: эффективно ли в качестве снятия эмоционального напряжения работникам манипулировать с куклой вуду, представляя на ее месте начальника? И, представьте себе, провели исследование и выяснили, что это очень действенный метод, возвращающий работникам душевное равновесие. Бррр.

Премия по физике за исследование текучести кошек

Наверное, это самая мимимишная номинация за всю историю «Шнобеля». Ее удостоился французский физик Марк-Антонин Фардин, изучивший этот вопрос с точки зрения реологии — науки о течениях. В своем исследовании он подробно выясняет, когда кошка находится в жидком, твердом и даже газообразном состоянии (да-да, вам не показалось).