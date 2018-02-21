9 человек, которые сумели продать полную фигню за бешеные деньги

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99 % людей сочли бы кусочек клея, похожий на героя мультика, мусором, а идею сфотографировать картошку — полным бредом. Но есть те, кто заработал на этом тысячи долларов.

AdMe.ru рассказывает о случаях, когда сумма сделки кажется каким-то абсурдом. А в конце статьи вас ждет бонус — рассказ про аукцион потерянных чемоданов, в которых находится неизвестно что.

9. Ужин перед камерой за $ 10 тыс.

В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.

8. Старый свитер за $ 43 тыс.

Американская пара Шон и Рикки Макэвой купили в секонд-хенде спортивный свитер за 58 центов. Позже оказалось, что в 50-х годах ХХ века он принадлежал легендарному американскому футболисту Винсу Ломбарди, и супруги продали его на аукционе за $ 43 тыс.

7. Картофельный салат за $ 55 тыс.

Человек с именем Зак «Опасный» Браун решил воспользоваться краудфандинговой платформой Kickstarter, чтобы собрать денег на приготовление картофельного салата. Он просил всего $ 10, но пользователи собрали для него $ 55 422.

6. Правая кроссовка Джастина Бибера за $ 62 тыс.

На концерте во Франкфурте-на-Майне Джастин Бибер швырнул зрителям одну из своих кроссовок. Счастливчик, который поймал ее, выставил обувь на аукционе eBay, где она и была продана за $ 62 тыс. Какова ее дальнейшая судьба, неизвестно, а вот у левой кроссовки из этой пары есть свой инстаграм.

5. Распечатка поста из сети за $ 90,9 тыс.

Распечатка записи в интернете со словами «Все может стать искусством. Этот пост — искусство» была продана на eBay за $ 90,9 тыс. всего через 36 часов после старта продаж.

4. Кусок клея в форме головы Гомера Симпсона за $ 239 тыс.

Англичанин Кристофер Герберт наводил порядок в своей квартире и нашел засохшую каплю клея, похожую на голову Гомера Симпсона из мультсериала The Simpsons. Он в шутку выставил находку на аукционе eBay и был очень удивлен борьбой, которая развернулась за необычный лот. Конечная сумма, за которую была продана капля, — $ 239 тыс.

3. Пиксели на страничке в интернете за $ 1 млн

Предприимчивый студент Алекс Тью хотел заработать денег на учебу и создал сайт, каждый пиксель которого продал за $ 1. Минимальный заказ — 100 пикселей. На купленном кусочке владельцы могли разместить собственную рекламу со ссылкой на их сайт. Алекс заработал $ 1 млн меньше чем за полгода, а также стал всемирно известным.

2. Тело как рекламный носитель за $ 1 млн

Джейсон Сэдлер (Jason Sadler) в течение 5 лет зарабатывал тем, что носил футболки с названием разных брендов и рассказывал об этом в соцсетях. Первую футболку он надел всего за $ 1, но цена постепенно увеличивалась. В конце концов футболки носил не он один, а еще и 4 наемных сотрудника, а сам Джейсон не только заработал $ 1 млн, но и прославился — про него написали ведущие мировые СМИ и сняли документальный фильм.

1. Фотография картошки за $ 1 240 000

Фотограф Кевин Эбош (Kevin Abosch) заработал свой миллион евро очень просто: в 2010 году он сфотографировал картошку на черном фоне и продал этот снимок знакомому коллекционеру. Справедливости ради стоит сказать, что кроме картошки он фотографирует еще и знаменитостей, например Дастина Хоффмана, а темный фон — элемент его творческого стиля. В этом году Эбош продал за $ 1 млн в криптовалюте еще одну свою фотографию — цифровой снимок розы.

Бонус: аукцион «чемоданов с сюрпризом»

Аукционный дом Wendt уже пару десятков лет продает забытый или утерянный багаж пассажиров авиакомпании Lufthansa. Чемоданы и сумки в течение 3 месяцев ждут, когда объявится хозяин, а потом продаются с аукциона. Главное условие: будущий владелец при покупке не знает, что внутри. И тут как повезет: кому-то за его кровные 100 евро достается несвежий бюстгальтер, а кому-то новенькая фототехника. Сюрпри-из!

Что из этого вы бы купили, если бы вдруг у вас завалялся «лишний» $ 1 млн?