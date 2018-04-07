8 флешмобов 2018 года, которые уже успели полюбиться многим пользователям интернета

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С каждым годом популярность флешмобов в социальных сетях продолжает набирать невероятные обороты. И если в 2017 году людям требовалось продемонстрировать чудеса ловкости и вспомнить детскую игру «Пол — это лава», то, судя по тенденциям 2018 года, теперь вам не обойтись без кота. Иначе как еще вы сделаете котошапку и чем будете мериться с другими обитателями Всемирной паутины? Предлагаем увидеть все собственными глазами и узнать, какие еще массовые безумства появились в этом году.

AdMe.ru подготовил подборку с самыми свежими флешмобами, в которых при желании еще можно поучаствовать. А в конце статьи вы узнаете, как одно сообщение сделало немного счастливее десятки тысяч людей.

1. Поймай кота в круг

Все новое — это хорошо забытое старое. Пару лет назад люди уже ловили своих любимцев в импровизированные круги. Условия флешмоба очень просты: сделать круг из чего угодно на любой поверхности и ждать, пока ваш кот туда сядет. Поверьте, кот обязательно поспешит занять серединку. Причина такой любви к замкнутым пространствам неизвестна, но интернет-пользователям нравится сам результат.

2. Сделай шар из фольги

Помните, как в детстве натирали фольгу из-под конфет до идеально ровного состояния или делали шарики из нее? Теперь это массовое увлечение среди взрослых стало почти искусством. Для идеального результата вам понадобится 16-метровый рулон фольги, молоток, а также невероятное количество терпения, которое поможет создать шедевр. Как выглядит эталлонный шар, можно посмотреть здесь.

3. Съешь лед на камеру

Этот флешмоб родился в Поднебесной. Всем, кто захочет принять участие, предлагается запастись льдом разных размеров и цветов и погрызть его на камеру. Уже появились тысячи видео, а популярность флешмоба объясняют автономной сенсорной меридиональной реакцией (АСМР) — феноменом восприятия, который характеризуется приятным ощущением покалывания в затылке и мурашками на коже. Похоже, звук хрустящего льда и правда доставляет удовольствие многим. Настоятельно не рекомендуем повторять за героями подобных видео.

4. Котошапки

Для участия в этом флешмобе опять понадобится кот. Похоже, на этот тренд повлияла холодная зима и поздняя весна. Всем хочется тепла и котиков — так почему же не совместить? Под хештегом #cathat можно найти вот такие забавные фотки.

5. Сфоткай, типа Рембрандт

Потрясающие пародии на шедевры мирового искусства можно увидеть здесь. Основатель сообщества Юрий Сапрыкин делится снимками, которые присылают ему интернет-пользователи. Все сделано из подручных средств, но некоторые случаи сходства просто феноменальны.

6. Растяни кота

Если у вас есть кот, то доставайте его и для этого флешмоба. Участникам предлагается помериться котами и узнать, чей кот длиннее. Кота можно не растягивать самостоятельно, а запечатлеть лежащим или свисающим с дивана.

7. Сфотографируй руки в метро

А вы замечали, что у каждого человека есть свой способ держаться за поручень? Если нет, то предлагаем вам посмотреть на subwayhands. Теперь вы точно начнете обращать внимание на руки людей в метро и, возможно, даже захотите принять участие в этом проекте.

8. Покажи, куда может поместиться твой питомец

Под хештегом #ififitsisits можно увидеть много животных, которые нашли себе неожиданное место для отдыха. Участвуют все: собаки, козы и даже львы... Но первенство все же у котов, которые способны принимать почти жидкое состояние и вмещать себя куда угодно.

Бонус: флешмоб, который делает наш мир лучше

Благодаря социальным сетям один человек может вдохновить на добрый поступок тысячи других. Например, Мика Риддик (Mika Riddick) опубликовала в твиттере объявление о том, что отдаст свое выпускное платье любой девушке, у которой нет средств для подготовки к этому празднику. Также она предложила свои туфли и услуги визажиста. Благодаря Мике десятки тысяч людей подхватили эту идею и стали предлагать свои выпускные наряды. Участие приняли и молодые люди, которые готовы отдать костюмы в хорошем состоянии юношам из малообеспеченных семей.

А вы согласились бы принять участие в каком-нибудь из флешмобов? Или, может быть, уже сделали это?