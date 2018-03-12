8 дурацких бизнес-идей, которые озолотили их авторов

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Каждому из нас иногда приходят в голову какие-нибудь бизнес-идеи, но мало кто решается их реализовать. Но знаете, раз уж некоторые зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто отправляя другим картофелины по почте, может, стоит попытаться и нам?

AdMe.ru собрал примеры абсурдных бизнесов, которые, однако, позволяют их создателям вполне безбедно существовать.

Мама напрокат

Мама двоих взрослых сыновей, жительница Нью-Йорка Нина Кенелли за $ 40 в час может временно стать вам мамой. Она приготовит ваш любимый пирог, поболтает с вами за чашечкой чая, посочувствует, если нужно, посмотрит вместе с вами кино или посоветует хорошего врача, если вы заболели, то есть сделает все, что сделала бы настоящая мама. Но Нина говорит, что лишена недостатков родной матери: она не будет критиковать вашу прическу, сравнивать с более успешными детьми подруг или 40 минут рассказывать по телефону о семейных дрязгах. И хотя многие считают такой бизнес довольно циничным — этакие суррогатные теплые отношения без проблем, но за деньги, услуги Нины пользуются большой популярностью.

Картофельная почтовая служба

В США есть службы, которые отправляют по почте послания, написанные на картошке, — МуsteryPotato и Potato Parcel. Обе пользуются бешеной популярностью. Вы можете заказать небольшую надпись — поздравление, признание или слова поддержки — или картинку, которые нанесут на картофелину и отправят адресату, если хотите, анонимно. Угрозы и оскорбления посылать нельзя. Цена одной картофелины зависит от размера и начинается от $ 10.

Шиньоны для лошадиных хвостов

Лошадиные хвосты делают длиннее и гуще с помощью наращивания волос и шиньонов. Этой услугой пользуются хозяева лошадей, принимающих участие в выставках, соревнованиях и скачках. Сделаны накладные хвосты из натуральных лошадиных волос, а их цена — $ 50‒400.

Солнцезащитные очки для собак

Однажды Рони ди Лулло играла с собакой во фрисби, но ловить «тарелку» псу мешал солнечный свет. Тогда ей пришла в голову идея солнцезащитных очков для собак. Теперь ее компания выпускает не только очки, но и другие аксессуары для животных: рюкзаки, игрушки и жилеты для плавания. Оборот бизнеса — около $ 3 млн в год.

Грязь из Ирландии

Американцы ирландского происхождения Пэт Берк и Алан Дженкинс продают «официальную ирландскую грязь». Это пластиковый пакет с землей, который стоит от $ 10 за небольшую упаковку. Товар пользуется популярностью у ирландцев, которые эмигрировали в другие страны и ностальгируют по покинутой родине. Они покупают землю для того, чтобы бросить ее горсть на могилу умерших родственников или сделать клумбу. Есть и те, кто покупает «ирландскую грязь» в огромных количествах, чтобы построить дом именно на родной земле. В первые же полгода существования бизнеса Берк и Дженкинс стали миллионерами.

Татуировки на зубах

Стоматолог Cтив Хьюард придумал делать татуировки на зубных коронках. Чаще всего на них наносят портреты знаменитостей или животных, а иногда даже признаются таким образом в любви и делают предложение. Для рисунка используются безопасные пищевые красители, а убрать его можно за пару минут — стоматолог просто снимет верхний слой коронки. Стоимость татуировки — $ 75‒500.

Гусиная полиция

Американец Дэвид Маркс работал в гольф-клубе. В его обязанности входил уход за огромным полем для гольфа — куском земли, покрытым зеленой травой, с озерцами, оврагами и зарослями камыша. Место облюбовали 600 диких канадских гусей, и участок быстро покрылся птичьим пометом. Выгнать птиц не помогли ни шумовые патроны, ни репелленты. Тогда Дэвид завел собак породы бордер-колли и натренировал их гонять гусей. Проблема была решена, а Маркс основал гусиную полицию с несколькими бригадами из людей и собак, готовых выехать на вызов в любой момент. Оборот компании Маркса — около $ 2 млн в год.

Уборка собачьих какашек

Компания Doody Calls — сервис по уборке собачьих «отходов», который можно купить на любой срок, например на полгода. Сотрудники компании регулярно убирают частные и общественные территории: дворы, парки и зоны отдыха. Начав в 1999 году, семейная пара Джейкоб и Сьюзан Д’Аниелло развила бизнес настолько, что продает франшизу по всей Америке, а оборот превышает $ 1 млн в год.

А какие странные бизнес-идеи приходили в голову вам? Делитесь ими в комментариях, и, возможно, вы найдете тех, кто в будущем готов стать вашим клиентом.