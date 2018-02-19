7 безумных советов, которые действительно работают. Но проверить их решится только сумасшедший

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Насколько достоверно кукушка предсказывает количество отведенных лет — еще неизвестно, а вот сверчок точно может заменить термометр, в то время как золотая рыбка может выполнять функцию не только декора, но и мини-бара. Звучит очень странно? Тем не менее это и правда возможно.

AdMe.ru собрал 7 советов, которые теоретически могут пригодиться, если под рукой не окажется способа попроще решить проблему. Чем абсурднее звучит информация, тем легче она запоминается, поэтому будьте уверены, что после прочтения статьи вид мыльных пузырей начнет клонить вас в сон, но об этом в конце статьи.

1. Сверчок вместо термометра

Как узнать температуру воздуха, если под рукой нет термометра, смартфона и телевизора? Просто найдите сверчка! Прислушиваться к сверчкам начал физик Амос Долбэар и выяснил, что интенсивность стрекотания зависит от температуры окружающей среды. Поэтому, для того чтобы узнать температуру, необходимо сосчитать количество издаваемых звуков насекомым. Но нужно учитывать и вид сверчка и лучше найти стеблевого — он точно не обманет. Итак, чтобы рассчитать температуру, необходимо к количеству звуков за 15-секундный интервал прибавить 40 (температура оценивается по шкале Фаренгейта). Для того чтобы рассчитать температуру по Цельсию, необходимо подсчитать количество звуков за 8 секунд и добавить 5.

2. Дельфин вместо теста на беременность

Известно, что водные млекопитающие имеют способность получать информацию с помощью звуковых волн. Волны звука в головах дельфинов работают как радар и их основная цель — информировать других дельфинов об угрозах, но также с помощью этого способа можно выявить беременность. По мнению экспертов, благодаря эхолокации дельфины могут обнаружить развивающийся плод и проявляют особый интерес к беременным женщинам — они подплывают к беременной и издают около ее живота жужжащие звуки или прижимаются носом к коже и начинают «гудеть».

3. Сохранить зуб в кокосовом молоке

Неприятности порой случаются, и если вы или вам случайно выбили зуб, то ищите кокос. Исследование показало, что кокосовая вода более эффективна, чем молочный или солевой раствор, для сохранения клеток соединительных тканей. Выбитый зуб необходимо окунуть в кокосовое молоко не позднее чем через 30 минут после его потери и вложить в полость, из которой он выпал, так прочно, как это только возможно, и немедленно идти к врачу.

4. Слон вместо метеоролога

Исследователи 7 лет наблюдали за перемещением слонов и выяснили, что эти животные способны чувствовать надвигающуюся бурю на расстоянии более 100 км. Поэтому, если рядом с вами оказался слон, узнавайте у него — брать вам завтра зонтик или нет. Если слоны вдруг решили покинуть место, то на следующий день можно ждать ливня.

5. Гниющая рыба вместо прибора ночного видения

Многие животные прекрасно видят в темноте, к сожалению, человеку повезло меньше и пришлось изобретать прибор ночного видения, но что же делать, если его нет под рукой? Альтернативу можно найти в природе. Например, шахтеры в XVIII веке в английском Ньюкасле использовали гниющую рыбу. Бактерии, которые питаются гниющими рыбами, дают достаточно биолюминесцентного света для освещения пути. Американские шахтеры нашли более приятный источник света и заполняли банки светлячками. Также вы можете поискать в лесу биолюминесцентные грибы, как это делали индонезийцы в XVII веке. Японцы же во времена Второй мировой войны пользовались светящимися моллюсками для чтения карт ночью.

6. Золотые рыбки вместо алкогольного напитка

В чем только ни обнаруживало алкоголь человечество, вот и добрались до золотых рыбок. Оказалось, что алкоголь помогает выжить рыбкам в ледяных условиях — когда озеро замерзает, то все живые организмы лишаются доступа к кислороду, и рыбки научились вырабатывать молочную кислоту. Правда, молочная кислота, которая скапливается в мышечных тканях, начинает отравлять организм, но рыбки и здесь не растерялись и, превратив молочную кислоту в жидкий спирт, стали выбрасывать ее в воду. Уже догадались, как сделать с помощью рыбки алкогольный коктейль?

Исследователи определили: чтобы получить пинту 4-градусного напитка, необходимо золотую рыбку поместить на 200 дней в закрытую пивную бутылку с водой. Если вам захочется напиться, то придется «законсервировать» всего лишь около 1 000 золотых рыбок и добавить немного ледяной воды.

7. Мыльные пузыри при бессоннице

Если вы привыкли считать перед сном овечек, но отара становится все больше, а сон все реже, то можно решить эту проблему с помощью мыльных пузырей. Перед тем как лечь в кровать, пускайте мыльные пузыри. Благодаря глубоким вдохам организм насытится кислородом, а при выдыхании снизится количество углекислого газа. Лишившись углекислого газа, сосуды головного мозга рефлекторно сузятся, и захочется спать.

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