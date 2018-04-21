7 нелепых мифов, в которые люди верят даже в XXI веке

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Думаете, суеверия и антинаучные заблуждения давно остались в прошлом? Вовсе нет, и мы нашли тому несколько доказательств: некоторые люди до сих пор твердо уверены, что Земля плоская, к Луне никто не летал, коричневые коровы дают шоколадное молоко, а динозавров никогда не существовало.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 7 нелепых, но довольно устойчивых мифов, веру в которые пока не удалось развеять никакому научному прогрессу.

Земля плоская, а ученые нас обманывают

Пожалуй, наибольшее удивление вызывает даже не сам факт наличия людей, искренне верящих, что наша планета плоская, а то, что у них есть своя организация, причем довольно многочисленная, — Общество плоской Земли. Члены этого общества считают, что гравитации не существует, так же как не существует и Антарктиды, а фотографии из космоса — подделки. По мнению отдельных представителей этого течения, Австралия также является вымышленным континентом, а все австралийцы и те, кто посещал эту часть света, — специально нанятые актеры. Каждый имеет право на свое мнение, но не кажется ли вам, что прилагать такие усилия для сокрытия «правды» и создания огромного количества «подделок» просто бессмысленно?

Высадка на Луну — мистификация

Несмотря на все представленные доказательства, сторонники теорий лунного заговора продолжают твердить, что нога человека никогда не ступала на Луну, а все видео и фото с поверхности нашего естественного спутника были отсняты в студии. Что ж, некоторые лунные фото после гамма-коррекции и в самом деле выглядят подозрительно — на них явно видны следы ретуши. Но в этом нет ничего странного, поскольку ретушь часто применяется для улучшения качества снимков, в том числе и полученных современными спутниками.

Самые могущественные люди на Земле — рептилоиды-иллюминаты

В то время как одни люди яростно отрицают существование инопланетян, другие верят, что они уже очень давно живут среди людей и даже управляют ими. Сторонники подобных теорий причисляют к «рептилоидам» практически всех могущественных людей планеты, например королеву Елизавету II и ее родных, Марка Цукерберга, семью Рокфеллеров и Ротшильдов, большинство американских президентов и многих других. Что ж, это даже не удивительно — все мы знаем, как часто успешные люди становятся объектом самых невероятных слухов.

Пол будущего ребенка зависит исключительно от женщины

Поистине огромное заблуждение, в которое упорно продолжают верить те, кто не уделял должного внимания урокам биологии в школе. Дело в том, что мы получаем ровно половину хромосом от каждого родителя (23 от папы и 23 от мамы), а Y-хромосому, необходимую для зачатия мальчика, можно получить только от отца — у матери ее попросту нет. Незнание этого порождает массу бессмысленных ритуалов, которые суеверные люди и так называемые целители рекомендуют будущим мамам (в том числе и уже беременным) для появления на свет ребенка желаемого пола. Не говоря уже о чудовищных по своей абсурдности упреках от мужей, полагающих, что жена может «управлять» полом будущего ребенка.

Вакцинирование опасно для здоровья

Годы многочисленных исследований, в которых приняли участие более 1 млн детей, так и не доказали, что прививки влияют на развитие аутизма. Но сторонников антипрививочного движения это не смущает, и они по-прежнему считают, что вакцинирование «разрушает» естественный иммунитет детей и вызывает опасные заболевания. На самом деле серьезные осложнения после прививок возникают лишь в одном случае на десятки тысяч вакцинаций, а случаев с тяжкими последствиями и того меньше. Согласно статистике применения и неприменения иммунопрофилактики, вакцинация эффективна даже при наличии рисков осложнений. А в странах, где происходили массовые отказы от прививок, возникали эпидемии именно тех заболеваний, вакцинация от которых прекращалась. Возможно, противники прививок не задумываются о том, что осталось в прошлом благодаря своевременной вакцинации. Например, специальная барокамера под названием «железные легкие», в которой больные полиомиелитом вынуждены были проводить большую часть дня. К счастью, девочка по имени Флосси Роджерс, которую вы видите на фото, поправилась, выросла и стала медсестрой в той самой больнице, где ее когда-то лечили. Но в мире еще остались несколько человек, которые родились до изобретения вакцины от полиомиелита и до сих пор пользуются этим жутковатым аппаратом, без которого их ждет неминуемая смерть от удушья. Как говорит один из них, Пол Александр (Paul Alexander), многие люди сегодня не имеют понятия об этом заболевании, и он опасается, что полиомиелит однажды вернется в его страну. К слову, этот недуг по-прежнему распространен в таких странах, как Нигерия, Сомали, Пакистан и Афганистан, где вакцинация находится на очень низком уровне.

Динозавров никогда не существовало, а их скелеты — подделка

Некоторые сторонники конспиративных теорий считают, будто динозавры никогда не существовали, а выставленные в музеях скелеты и яйца этих существ — это не подлинные находки, а подделки, созданные учеными. В качестве одного из аргументов своей правоты эти люди приводят Библию, в которой динозавры не упоминаются. Зато в ней целых 8 раз упомянуты единороги, что, по-видимому, является убедительным доказательством их существования. Не будем спорить, но все-таки спросим: к чему научному сообществу на протяжении стольких лет фабриковать свидетельства существования этих огромных животных?

Коричневые коровы дают шоколадное молоко

Звучит как анекдот, но, согласно результатам опроса, 10 % взрослых американцев думают, будто шоколадное молоко получают от коричневых коров. Не совсем понятно, как им такое пришло в голову, хотя можно предположить, что на эту мысль их навели коричневые яйца, которые несут коричневые куры. Впрочем, пищевые заблуждения — вещь не новая. Вам наверняка известен случай, когда в 1957 году компания BBC в качестве первоапрельской шутки выпустила сюжет о «небывалом урожае спагетти» в Швейцарии. Тогда многие зрители приняли шутку за чистую монету и начали звонить в телекомпанию с вопросами о том, где можно приобрести «деревья, на которых растут спагетти».