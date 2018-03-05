5 сумасшедших поступков знаменитостей, в которые верится с трудом

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Знаменитости совсем как мы: иногда смешные, иногда смелые, иногда грустные или странные. Они раздают миллионы на улицах, танцуют с пингвинами или, бросив все, уезжают жить на свалку. Их поступки, возможно, и нас заставят задать себе вопрос: а что если я буду делать не то, что нужно, а то, что я хочу?

AdMe.ru рассказывает о непредсказуемых выходках известных людей, которые живут без оглядки на мнение других.

Барбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку

Барбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку Сэмми редкой породы котон-де-тулеар, которая прожила с нею 14 лет и «была ей как дочь». Теперь у актрисы 3 собаки: 2 клона Сэмми — Скарлетт и Вайолет — и еще одна по кличке Мисс Фанни. Внешне собаки очень похожи, но Барбра утверждает, что по характеру они совершенно разные. Для того чтобы создать щенка-клона, нужна собака, которая играет роль суррогатной матери, а стоимость клонирования — $ 50‒100 тыс.

Рэпер Дрейк раздал прохожим $ 1 млн наличными

Во время съемок клипа на песню God’s Plan в Майами канадский рэпер Дрейк раздал случайным прохожим почти $ 1 млн. Певец оплачивал людям продукты, дарил детям игрушки, подросткам — автомобили, сделал пожертвование школе и департаменту пожарной охраны, а остальные деньги отдал нуждающимся семьям. Сам Дрейк сказал, что это музыкальное видео — самое важное, что он сделал в своей карьере.

Президент 20th Century Fox, миллиардер Скотт Нисон продал все и уехал в Камбоджу помогать детям

Когда-то Скотт Нисон был президентом киностудии 20th Century Fox и одним из самых влиятельных и богатых людей в Голливуде. Но одна поездка в Камбоджу перевернула всю его жизнь — он оказался там в первом за 12 лет отпуске и попал на городскую свалку, где жили бездомные дети, собиравшие мусор, чтобы не умереть от голода. После этого он посвятил свою жизнь помощи детям — он основал фонд, который обеспечивает их образованием, жильем и лечением. Скотт живет в Камбодже уже 10 лет и совсем не жалеет о прежней роскошной жизни.

Актер Дэвид Харбор — шериф из «Очень странных дел» — станцевал с пингвинами в Антарктике

Актер Дэвид Харбор, сыгравший роль шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», спросил в твиттере у организации «Гринпис», сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы отправиться в Антарктику и станцевать с пингвинами. «Гринпис» ответил, что 200 тыс. хватит. На следующий день Харбор попросил своих подписчиков помочь ему: «Интернет, послушай... Я привык отдавать и отдавать. Но сейчас мне нужен ты. Мне нужно 200 тыс. ретвитов, чтобы потанцевать с пингвинами. Пожалуйста, интернет. Ретвитните это сообщение. Мужчине нужны его пингвины». Харбору удалось собрать нужное количество ретвитов всего за 5 часов, всего пост ретвитнули 387 тыс. раз. В конце февраля мечта «шерифа» сбылась. Видео можно посмотреть здесь.

Миллионер спрятал клад, который может найти любой желающий

Бывший арт-дилер и коллекционер, 87-летний миллионер Форрест Фенн спрятал в Скалистых горах неподалеку от Санта-Фе старинный сундук с сокровищами — антиквариатом, драгоценностями и слитками золота — ценой в несколько миллионов долларов (их стоимость постоянно растет). Он объявил, что клад может найти любой, кто способен разгадать его подсказки. Он оставил их в автобиографической книге и написанном им стихотворении. Расшифровкой загадки и поиском сокровищ занимаются тысячи людей, но пока никому не удалось добраться до клада, а четверо даже погибли. Фенн пообещал, что вернется за сокровищами, когда их стоимость вырастет до $ 10 млн. Ну или унесет тайну с собой в могилу.

А какие поступки известных людей удивили вас?