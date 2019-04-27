30+ человек, которые приняли обычного прохожего за знаменитость. А фото из сети уже не удалишь
Каждый был бы рад встретить знаменитость. Попросить автограф, сделать селфи... Правда, иногда случаются веселые накладки, когда вместо звезд поклонники встречают похожих людей и настойчиво требуют совместное фото, а те им подыгрывают. Вот некоторые примеры таких ошибок.
Несмотря на оплошность фанатов, на этих фото — хеппи-энд. Поклонники получили радость от встречи, фальшивые звезды — свои 5 минут славы, а читатели AdMe.ru — порцию здорового смеха. Приятного просмотра!
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Фото на превью Maisie_Williams / twitter