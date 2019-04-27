30+ человек, которые приняли обычного прохожего за знаменитость. А фото из сети уже не удалишь

13 6

6

5.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый был бы рад встретить знаменитость. Попросить автограф, сделать селфи... Правда, иногда случаются веселые накладки, когда вместо звезд поклонники встречают похожих людей и настойчиво требуют совместное фото, а те им подыгрывают. Вот некоторые примеры таких ошибок.

Несмотря на оплошность фанатов, на этих фото — хеппи-энд. Поклонники получили радость от встречи, фальшивые звезды — свои 5 минут славы, а читатели AdMe.ru — порцию здорового смеха. Приятного просмотра!

Встретил «Криса Пратта»

«Специальный гость на вечеринке моего друга — Морган Фримен»

Да, Билл Мюррей выглядит не очень хорошо

«Ух-х... Приятель, не хочу тебя обламывать, но...»

«3 года назад, счастливый и нетрезвый, я думал, что встретил Джейка Джилленхола... Теперь я на 90 % уверен, что нет»

«Мой друг встретил Чака Норриса в Швейцарии»

Спилберг — большой поклонник суши

«Встретил актерский состав „Сумерек“ на вечеринке»

«Мой приятель (слева) сегодня встретил Леонардо Ди Каприо»

Норвежская поп-звезда считает, что встретила Боно в Дублине

«Встретил Шайю Лабафа в шашлычном магазине в Эдмонтоне»

«Вы не убедите меня, что я пил не с Джорджем Клуни»

«Друг отца отправил ему это с Гавайев. Он думал, что встретил Кристен Стюарт»

«Была рада увидеть Джина Симмонса сегодня вечером! Была его фанатом в течение многих лет»

«Парень из фейсбука отказался верить, что это не совсем Тоби»

«Моя подруга думала, что встретила Зака ​​Галифианакиса»

«Я встретила Винса Вона в баре пару месяцев назад и до сих пор сталкиваюсь с ним время от времени»

Что Чак Норрис делает в бразильском ночном клубе?

Она была очень рада встретить Джина Симмонса!

Он на самом деле убежден, что встретил Обаму. Этот парень в костюме, похоже, тоже так думает

Это не Железный Человек, приятель...

Вин Дизель потерял свою атлетичную форму

«Прошлой ночью я встретил певицу Лорд в Испании!»

Хью Хефнер определенно любил кутить в баре колледжа

«Мой двоюродный брат думал, что встретил Кристиана Бейла и Орландо Блума»

«Тупак жив! Видел его в парикмахерской»

«В 2007 году я случайно встретился с Мэгги Джилленхол»

«Просто расслабляюсь с Дэнни Де Вито»

«Я потратил целый час, убеждая моего друга, что мы не встретили Джонни Деппа»

«Три года назад, счастливый и пьяный, я думал, что встретил Киану Ривза... Теперь только на 50 % уверен в этом»

Иногда нужно взглянуть на фото еще раз... Чтобы выяснить, с кем ты сфотографировался на самом деле

Вау, какие шансы увидеть Роберта Дауни — младшего в маленьком техасском торговом центре?

А вы когда-нибудь встречали знаменитость?