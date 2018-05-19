26 проблем, с которыми хоть раз сталкивалась каждая девушка

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Быть девушкой в целом здорово, но частенько случаются мелкие катастрофы, способные любую вывести из себя за считанные секунды. Мы считаем, что это не повод расстраиваться, а повод лишний раз посмеяться и забыть о незначительных неурядицах.

AdMe.ru собрал фото основных проблем, с которыми постоянно сталкивается каждая девушка.

Стоит лишь накрасить губы

Когда захотела сама сделать крутой маникюр

Когда нанесла слишком много тональника, и теперь цвет лица сильно отличается от шеи

Сколько косметики можно купить на $ 98 по мнению парней и сколько на самом деле

Интересно, какой хайлайтер используют эти печеньки?

Купила новую расческу и думаешь: «Буду за ней следить и регулярно чистить». А через неделю...

Очередное доказательство того, что не стоит плакать после спрея-автозагара

А еще у них волосы лучше!

Когда понимаешь, что пришло время снова записаться на маникюр

Когда летишь с парнем на отдых и просишь его красиво сфоткать тебя

Иногда это единственный способ вытащить резинку из волос

Когда забываешь, что накрашена

«Как женщина, я хочу иметь те же права, что и у гремучих змей»

«В этой зоне водятся гремучие змеи. Держитесь от них на расстоянии и относитесь с уважением».

Вот почему лучше не носить пудру в сумочке

А ведь просто хотелось, чтобы резинки были под рукой

Это всегда случается в самый неподходящий момент

Когда пыталась сделать стильный пучок

Когда слышишь хруст и понимаешь: пришло время менять заколку

Эффектное фото в ветреный день? Нет уж

И ведь все равно они потеряются

Девушки с длинными ногтями поймут всю безвыходность этого положения

Когда лак открывается вот так

Когда ты улыбаешься, а сама просто в ярости от перекрученной бретельки

Ох уж эти трудности выбора

И так каждый вечер

Когда прошлась по траве на каблуках

А какие неприятности постоянно преследуют вас?