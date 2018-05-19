26 проблем, с которыми хоть раз сталкивалась каждая девушка
Быть девушкой в целом здорово, но частенько случаются мелкие катастрофы, способные любую вывести из себя за считанные секунды. Мы считаем, что это не повод расстраиваться, а повод лишний раз посмеяться и забыть о незначительных неурядицах.
AdMe.ru собрал фото основных проблем, с которыми постоянно сталкивается каждая девушка.
Стоит лишь накрасить губы
Когда захотела сама сделать крутой маникюр
Когда нанесла слишком много тональника, и теперь цвет лица сильно отличается от шеи
Сколько косметики можно купить на $ 98 по мнению парней и сколько на самом деле
Интересно, какой хайлайтер используют эти печеньки?
Купила новую расческу и думаешь: «Буду за ней следить и регулярно чистить». А через неделю...
Очередное доказательство того, что не стоит плакать после спрея-автозагара
А еще у них волосы лучше!
Когда понимаешь, что пришло время снова записаться на маникюр
Когда летишь с парнем на отдых и просишь его красиво сфоткать тебя
Иногда это единственный способ вытащить резинку из волос
Когда забываешь, что накрашена
«Как женщина, я хочу иметь те же права, что и у гремучих змей»
«В этой зоне водятся гремучие змеи. Держитесь от них на расстоянии и относитесь с уважением».
Вот почему лучше не носить пудру в сумочке
А ведь просто хотелось, чтобы резинки были под рукой
Это всегда случается в самый неподходящий момент
Когда пыталась сделать стильный пучок
Когда слышишь хруст и понимаешь: пришло время менять заколку
Эффектное фото в ветреный день? Нет уж
И ведь все равно они потеряются
Девушки с длинными ногтями поймут всю безвыходность этого положения
Когда лак открывается вот так
Когда ты улыбаешься, а сама просто в ярости от перекрученной бретельки
Ох уж эти трудности выбора
И так каждый вечер
Когда прошлась по траве на каблуках
А какие неприятности постоянно преследуют вас?
Фото на превью shadesofsnobs/instagram