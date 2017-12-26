26 фотографий, к которым у нас много вопросов и ни одного адекватного ответа
Иногда человеческий креатив и выдумка выходят за пределы общего понимания и рождают самые загадочные обстоятельства.
AdMe.ru собрал для вас 26 фотографий, непредсказуемый сюжет которых вводит в легкий ступор.
Как?
Они следят за мной
Жаркие парни
Уютненько
Ледовый городок с «изюминкой»
Потерялись и решили достать карту
А я у мамы фудблогер
Фонарики под снегом
Хлебопёс
Перестарался со шпаргалками
Идея для стартапа
Мода нашего метро
Видимо, сбежали с чьей-то головы
Нашли друг друга
Что не так с фото на стене?
Никаких претензий
Суперзащита
Виноградина-царица
Отвязался
Этот гриб выглядит как шоколадный пончик
Место для уединения
Зачем?
Кажется, парень чем-то расстроен
Русалочка?
Помогите!
Искусство уходить красиво
А вам приходилось сталкиваться с подобными странностями?