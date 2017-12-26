26 фотографий, к которым у нас много вопросов и ни одного адекватного ответа

Иногда человеческий креатив и выдумка выходят за пределы общего понимания и рождают самые загадочные обстоятельства.

AdMe.ru собрал для вас 26 фотографий, непредсказуемый сюжет которых вводит в легкий ступор.

Как?

Они следят за мной

Жаркие парни

Уютненько

Ледовый городок с «изюминкой»

Потерялись и решили достать карту

А я у мамы фудблогер

Фонарики под снегом

Хлебопёс

Перестарался со шпаргалками

Идея для стартапа

Мода нашего метро

Видимо, сбежали с чьей-то головы

Нашли друг друга

Что не так с фото на стене?

Никаких претензий

Суперзащита

Виноградина-царица

Отвязался

Этот гриб выглядит как шоколадный пончик

Место для уединения

Зачем?

Кажется, парень чем-то расстроен

Русалочка?

Помогите!

Искусство уходить красиво

А вам приходилось сталкиваться с подобными странностями?

Фото на превью pikabu, pikabu

2 На склад!
2 Комментарии
  • 26 декабря 2017
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