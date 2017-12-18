26 доказательств, что идеальный Новый год бывает только в кино
Беготня за подарками, метры мишуры, где надо и не надо, переполненные магазины — некоторые хорошо подмечают и не самые приятные стороны новогодних праздников. Невольно начинаешь понимать зеленого Гринча из того самого фильма.
AdMe.ru cобрал 26 фото, которые посвящаются всем, у кого новогоднее настроение так и не появилось. А если вам совсем не до праздников — наш бонус в конце для вас.
Новогоднее настроение в магазинах
«Долго не мог понять, почему у тещи на елке висит отрезанный палец, пока не присмотрелся»
Детская новогодняя травма выглядит примерно так
«Заведи робота-пылесос», — говорили они. «Будет проще убирать квартиру», — говорили они
Новогодняя елка в ПГТ Чегдомын
Не все подарки приятны
Угадайте, кто добавил на елку на работе новых украшений
Когда планы на Новый год так и не появились
Соседи не стали церемониться — выбросили елку уже в 8:40 на утро после праздника
И правда с сюрпризом не наврали
Кому-то достаточно такой елки
«В прошлом году мы решили поделиться с котом праздничным настроением»
«В моей семье никто не хотел наряжать искусственную елку и тем более вытаскивать ее из коробки. И так сойдет»
«Он даже не подозревает, какое у нас стремное Рождество»
Ребенок спрятал подарок от старших братьев, мама тоже не сразу нашла
Когда уже смирился с пеной для ванны
Минимум усилий и максимум праздничного настроения
Понимаешь, что детство кончилось, когда Дед Мороз принес под елку твой первый тонометр
«Я пыталась сделать милое праздничное фото с собакой»
К Новому году готов!
«Нашел детское фото в старом альбоме. Не зря эта Снегурочка мне тогда показалась подозрительной»
Вот такая вот печенька...
«Так уж и быть, поддамся новогодней атмосфере»
Еще один способ поделиться ссылкой на альбом
Ну и кто это сделал?
«Коллега пожурил меня за отсутствие новогоднего настроения, так я упаковал ему „подарочек“»
Бонус: если вам совсем не до веселья из-за жизненных проблем, эта история для вас
«Три года назад моя жена разрыдалась, потому что на Рождество мы не могли позволить себе даже елку (не говоря уже о подарках). Я одолжил гирлянду и повесил ее так в нашей пустой квартире. Теперь каждый год вместе с настоящим деревом мы вешаем и такую елочку как напоминание о том, где мы были когда-то».
Надеемся, каждый из наших читателей будет встречать праздник в отличном настроении. С наступающим!
Фото на превью BeezleHorn/Imgur