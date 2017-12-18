26 доказательств, что идеальный Новый год бывает только в кино

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Беготня за подарками, метры мишуры, где надо и не надо, переполненные магазины — некоторые хорошо подмечают и не самые приятные стороны новогодних праздников. Невольно начинаешь понимать зеленого Гринча из того самого фильма. AdMe.ru cобрал 26 фото, которые посвящаются всем, у кого новогоднее настроение так и не появилось. А если вам совсем не до праздников — наш бонус в конце для вас.

Новогоднее настроение в магазинах

«Долго не мог понять, почему у тещи на елке висит отрезанный палец, пока не присмотрелся»

Детская новогодняя травма выглядит примерно так

«Заведи робота-пылесос», — говорили они. «Будет проще убирать квартиру», — говорили они

Новогодняя елка в ПГТ Чегдомын

Не все подарки приятны

Угадайте, кто добавил на елку на работе новых украшений

Когда планы на Новый год так и не появились

Соседи не стали церемониться — выбросили елку уже в 8:40 на утро после праздника

И правда с сюрпризом не наврали

Кому-то достаточно такой елки

«В прошлом году мы решили поделиться с котом праздничным настроением»

«В моей семье никто не хотел наряжать искусственную елку и тем более вытаскивать ее из коробки. И так сойдет»

«Он даже не подозревает, какое у нас стремное Рождество»

Ребенок спрятал подарок от старших братьев, мама тоже не сразу нашла

Когда уже смирился с пеной для ванны

Минимум усилий и максимум праздничного настроения

Понимаешь, что детство кончилось, когда Дед Мороз принес под елку твой первый тонометр

«Я пыталась сделать милое праздничное фото с собакой»

К Новому году готов!

«Нашел детское фото в старом альбоме. Не зря эта Снегурочка мне тогда показалась подозрительной»

Вот такая вот печенька...

«Так уж и быть, поддамся новогодней атмосфере»

Еще один способ поделиться ссылкой на альбом

Ну и кто это сделал?

«Коллега пожурил меня за отсутствие новогоднего настроения, так я упаковал ему „подарочек“»

Бонус: если вам совсем не до веселья из-за жизненных проблем, эта история для вас

«Три года назад моя жена разрыдалась, потому что на Рождество мы не могли позволить себе даже елку (не говоря уже о подарках). Я одолжил гирлянду и повесил ее так в нашей пустой квартире. Теперь каждый год вместе с настоящим деревом мы вешаем и такую елочку как напоминание о том, где мы были когда-то». Надеемся, каждый из наших читателей будет встречать праздник в отличном настроении. С наступающим!