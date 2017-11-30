25 строительных работ, которые больше похожи на творение безумного художника

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Промахи на работе случаются у каждого, и хорошо, когда их можно исправить. Но в некоторых профессиях не все так просто и каждая ошибка может привести к крайне неожиданному результату. AdMe.ru собрал 25 самых курьезных промахов, которые допустили строители. Мы уверены, что они старались и хотели как лучше, но не учли, что их работа требует предельной точности и внимательности.

25. Система охлаждения

24. Лестница в подвал

23. Лестница несущая просто, ее нельзя было трогать

22. Похоже, у кого-то было очень игривое настроение

21. Зона для болельщиков соперников

20. «Никто теперь не сможет украсть мою машину!»

19. «Я никогда не думал, что может быть так трудно гулять по мосту»

18. Дорога для моряков

17. Лестница, которая хотела быть эскалатором

16. Хорошо, когда строители не забывают про розетки

15. А вы тоже уже слышите звук бьющегося стекла?

14. Тест на стройность

13. Сколько работников музея потеряли сознание?

12. Интересный вид с балкона

11. Да что вы понимаете в фонтанах?!

10. Заказчик всегда должен знать, чего хочет, иначе строители начнут импровизировать

9. Два кондиционера на пожарной лестнице

8. Интересно, сколько людей в день из этой двери выходят на больничный?

7. После установки окон балконы внезапно оказались лишними

6. Говорят, что те, кто привык пользоваться этим лифтом, при виде обычного расположения цифр сходят с ума

5. Кажется, дизайнер и строители друг друга недопоняли

4. Зато вас никто не побеспокоит стуком в дверь

3. Столик, который всегда свободен

2. Некоторые вещи проще сделать самому

1. «Мне обещали хитрую дизайнерскую задумку. Куда теперь смотреть?»

Бонус: строители предусмотрели все для вашей безопасности