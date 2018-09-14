25 строительных курьезов, которые надо видеть своими глазами

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«И так сойдет», — именно такой девиз сопровождает работу некоторых очень креативных строителей и дизайнеров. Здесь и пандус под наклоном в 45 градусов, и ведущие в стену лестницы, и унитазы в самых не подходящих для них местах. А в конце статьи вас ждет маразм, который каждый из нас может проверить на практике

Мы в AdMe.ru отобрали для вас самые крутые фотографии строительных курьезов и надеемся, что вы никогда не встречались с ними в жизни.

1. Когда в санузле идет ремонт

2. Интересно, из нее выходят?

3. Жертва капремонта

4. Когда нет дачи, а свежего воздуха хочется

5. «Я тут круглые наклейки зеленые видел. Они зачем? Просто так, да?»

6. «Я закончил. С вас 5 тысяч»

7. Тест на стройность

8. «Не подведем», — сказал прораб

9. Отличный вид из окна

10. Саратовцы жалуются на недоступность пешеходных переходов

11. Коридор с препятствиями

12. Со 2-го этажа прямиком на 1-й

13. Когда на вашей судьбе поставили металлический крест

14. «Все, я починил»

15. Вы думали, там окно? А вот и нет

16. Осторожно, о-очень высокий порог

17. Лестничный пролет с удобствами

18. Квест «Открой окно, если сможешь»

19. Пожарный выход

20. Гарри, лестница меняет направление!

21. Аттракцион для тех, кому не хватает экстрима

22. Как вам пристроечка?

23. Попробуй позвони

24. Лестница в никуда

25. Зато санузел свой