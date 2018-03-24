25 предметов, которые по эмоциональности превзойдут любого человека

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Случалось ли вам замечать детали, которые наделяют обычные предметы почти человеческим лицом? Если еще нет, то предлагаем вам посмотреть на обогреватель с глазами самого милого щенка и на тапочки, которые настолько коварны на вид, что вряд ли кто-нибудь рискнет их надеть. После такого вы точно разглядите рядом с собой какую-нибудь забавную мордашку, которую раньше оставляли без внимания.

AdMe.ru в очередной раз убедился, что человеческая фантазия не знает границ, и собрал 25 смешных иллюзий, которые поднимут вам настроение.

1. Кто-то очень рад видеть тебя в спортзале

2. Кажется, этот подлокотник чем-то обеспокоен

3. «Не ожидал увидеть вас здесь»

4. «Чего это ты удумал?!»

5. Порой даже ломтик хлеба чувствует себя разбитым

6. А над вами когда-нибудь смеялись миксеры?

7. Такое чувство, что он увидел привидение

8. Кажется, эти тапочки что-то замышляют

9. Похищение коробочек

10. Радостные пакеты в супермаркете

11. Почти как спагетти, только из железа

12. Кажется, чемодан хочет остаться дома

13. Этот кофе на что-то намекает

14. «Мой пирог, похоже, обиделся»

15. «Страшно?»

16. Просто поющее дерево

17. Когда пришел домой и снял неудобную обувь

18. «Помогите!»

19. Подушкам тоже бывает грустно

20. Так выглядит обида

21. Когда даже тренажеры видят, что ты халтуришь

22. Семейное фото

23. Мусорный бак, который любит снег

24. Вы только посмотрите на это милое создание!

25. Жизнь к такому точно не готовила

Бонус: для тех, кто не верил в существование драконов

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