25 посетителей кафе, которые никак не ожидали увидеть на месте тарелок нечто другое

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У героев фильмов часто возникают трудности с поеданием улиток: мало кому из них удается с первого раза элегантно воспользоваться щипцами. Но, как оказалось, улитки не самое сложное блюдо, которое может принести официант. Например, в современных условиях надо быть готовым достать еду из машины с попкорном. А что делать, если ваш обед принесли именно в ней? Предлагаем увидеть и остальные, порой невероятные вещи, на месте которых должна была быть обычная посуда.

AdMe.ru собрал 25 примеров нестандартной подачи блюд и напитков, после которых вы начнете уточнять в ресторане, что вам нужна обычная тарелка и самый простой бокал.

1. «Мой коктейль принесли в клетке для птиц»

2. «Закуску подали в банке из-под сардин»

3. Пицца на обычной деревянной доске

4. А вы бы согласились поесть из раковины?

5. Еда в аптечке с надписью «Первая помощь»

6. Кому нужны тарелки, если есть валежник?

7. Зато Барби стоит на настоящей тарелке

8. Масло на камне

9. Завтрак на лопате. Приятного аппетита!

10. Томатное мороженое в цветочном горшке

11. Похоже, официант буквально понял слова «Мне половину порции»

12. Морковный торт на разделочной доске

13. «Господи, зачем ты принес мне целую машину для попкорна?»

14. Фруктовое дерево

15. Куриные наггетсы, ветви сосны и огромная шишка

16. «Мою рыбу подали на напольной плитке»

17. «Мой гамбургер стоял на крошечном деревянном диске и на огромном куске дерева»

18. Консервированная слива на сосновых ветках

19. Интересно, это совпадение или туфли в этом ресторане предназначены специально для куриных ножек?

20. «В меню было написано: спагетти и тост. Не ждешь подвоха от такого незамысловатого блюда»

21. Бекон на бельевых прищепках

22. Два в одном: пицца и напиток

23. Бургеры на двух кирпичах и на разделочной доске

24. Коктейль «Цезарь»: лук, перец, помидоры, грибы, халапеньо, колбаса, курица, креветки, корнишоны, маслины, лимон, устрицы и палочка сельдерея

25. Сыр и его стражник