25 фотографий, которые показывают, что в этом мире может быть все что угодно

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Мир не перестает нас удивлять своими безумствами, и вот в очередной раз AdMe.ru решил поделиться с читателями фотографиями, которые оставят много вопросов, но зато удивят и поднимут настроение. В конце статьи вас ждет бонус в виде нового новогоднего тренда, и, возможно, вы и сами решитесь удивить коллег на корпоративе подобным образом.

1. Приветики!

2. «Такое чувство, что я в компьютерной игре»

3. Атмосферная елка в рыбном магазине

4. Что-то пошло не так

5. Знакомьтесь, Патрик. Патрик — вомбат

6. Природа всегда найдет место, даже в каменных джунглях

7. Вот и еще одно доказательство

8. Человеку, который поймал краба, держащего в одной клешне двух креветок, в другой — краба поменьше и двух рыбок, нужно играть в казино

9. Коза, кажется, привыкла ходить по магазинам, и ее уже ничто не удивляет

10. С ребенком что-то не то

11. И с этими сосульками тоже

12. Точное попадание молнии во флагшток

13. А здесь молния попала в дерево и 5 дней сжигала его изнутри

14. Так выглядят очки на −22

15. А так — замерзший клей

16. М — маскировка

17. В холодильнике же свет есть

18. Яйцо эму в супермаркете. А чем способен удивить магазин около вашего дома?

19. Вода замерзла в форме бутылки, кажется, это намек на то, что пора начать готовиться к праздникам

20. Нож из ресторана, который точили много лет

21. Все засыпало снегом, но новогодние украшения продолжают светиться. Так даже лучше

22. Это самый красивый ствол дерева, который только можно представить

23. Кто-то нашел «Лего» полезное применение

24. «Теперь я боюсь змей еще больше»

25. Хотелось бы увидеть подъезд

Бонус: новогодние брови

А что больше всего вас удивило в этом году? Поделитесь в комментариях!