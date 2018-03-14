25 хипстерских идей, которые делают наш мир таким необычным

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Хипстеры уже не раз доказали свою сверхкреативность. Они продолжают удивлять нас своими яркими выдумками, при виде которых челюсть невольно отвисает, а все слова моментально забываются от удивления.

AdMe.ru приготовил для вас подборку самых интересных хипстерских штучек, делающих наш мир столь необыкновенным.

Мужчина-хипстер без бороды все равно что Новый год без елки

Весной на смену гирляндам приходят цветы

А если на лице с растительностью плохо, то есть изящное решение

В современном мире главное — многофункциональность

Умение сочетать одежду — это целое искусство...

...этот парень с печатной машинкой подтвердит

Попробуйте отгадать, кто на этой фотке на стиле, а кто просто бездомный

Вообще, хипстеры умеют занятно проводить досуг. Например, ткать, когда есть минутка...

Король ленивых хипстеров

Ящики теперь стали товаром класса люкс

Интересно, сколько дизайнер трудился над этим предметом интерьера за $ 98?

А вы пробовали пончики из спагетти?

Зачем нужны тарелки, если можно положить блюдо в банку?

А бутылку — заменить старой лампочкой

В современных технологиях нет былого шарма

А душу греет лишь винил...

...да кассетная пленка

«Внимание, хипстеры! Запись защиты вашей выпускной работы слишком высокого качества? Перенесите цифровые файлы на кассеты! Ваше окружение не поймет, но ведь именно этого вы и хотели. www.слишкоммолодычтобыпомнитькассеты.com».

Вот у таких часов батарейка точно не сядет

Когда соскучился по старенькой мотороле

Чемокат

Ничего особенного, просто держатель банана

Так вот куда вся нормальная посуда подевалась

Выгуливать собак — это слишком обыденно...

...как и кататься на лошадях

К-к-комбо!

А вы сталкивались в жизни с интересными хипстерскими решениями? Поделитесь с нами в комментариях!