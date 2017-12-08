25 диаграмм, которые в точности передают забавную правду нашей жизни
Если вы считаете, что некоторые нелогичные поступки, которые вы совершаете, совершаете только вы, — знайте: это неправда. Если вы полагаете, что закон подлости работает лишь на вас, — это тоже неправда. Удивительно, но все нелогичное по странной логике происходит одинаково всегда и со всеми.
Мы в AdMe.ru, как типичные жертвы этих злободневных, но порой забавных закономерностей, сейчас вам это докажем. Будто про вас написано, правда?
Сцены, которые начинаются, когда кто-нибудь заходит в комнату во время моего киносеанса
Что я делаю, когда меня переспрашивают
Что думает мама, когда я не беру трубку
Для кого стоит цифровой код на моем телефоне
Когда мои волосы выглядят идеально
Что я делаю после короткого дневного сна
Как я читаю сообщение, написанное Caps Lock
Вещи, которые я помню со школы
Как я провожу первый день в новом коллективе
Люди, которые путают ваше имя
Когда начинается реклама на YouTube, я
Чему меня учит тимбилдинг
Что я делаю в душе
Как я отношусь к попкорну в кинотеатре
Что я делаю, когда засыпаю
Когда идет дождь в кино
Как я смотрю ужастики
Что спрашивают люди, когда видят, что я пишу левой рукой
Что я всегда думал на уроке математики
Какая вода течет в моем душе
Зачем я ношу солнцезащитные очки на пляже
Как я обычно провожу отпуск
Кому нравятся мои фото в Instagram
Как научиться разбираться в философии
Что я делаю, когда два раза подряд не слышу вопрос собеседника
А какие еще нелогичные поступки вы постоянно подмечаете?