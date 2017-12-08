25 диаграмм, которые в точности передают забавную правду нашей жизни

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Если вы считаете, что некоторые нелогичные поступки, которые вы совершаете, совершаете только вы, — знайте: это неправда. Если вы полагаете, что закон подлости работает лишь на вас, — это тоже неправда. Удивительно, но все нелогичное по странной логике происходит одинаково всегда и со всеми. Мы в AdMe.ru, как типичные жертвы этих злободневных, но порой забавных закономерностей, сейчас вам это докажем. Будто про вас написано, правда?

Сцены, которые начинаются, когда кто-нибудь заходит в комнату во время моего киносеанса

Что я делаю, когда меня переспрашивают

Что думает мама, когда я не беру трубку

Для кого стоит цифровой код на моем телефоне

Когда мои волосы выглядят идеально

Что я делаю после короткого дневного сна

Как я читаю сообщение, написанное Caps Lock

Вещи, которые я помню со школы

Как я провожу первый день в новом коллективе

Люди, которые путают ваше имя

Когда начинается реклама на YouTube, я

Чему меня учит тимбилдинг

Что я делаю в душе

Как я отношусь к попкорну в кинотеатре

Что я делаю, когда засыпаю

Когда идет дождь в кино

Как я смотрю ужастики

Что спрашивают люди, когда видят, что я пишу левой рукой

Что я всегда думал на уроке математики

Какая вода течет в моем душе

Зачем я ношу солнцезащитные очки на пляже

Как я обычно провожу отпуск

Кому нравятся мои фото в Instagram

Как научиться разбираться в философии

Что я делаю, когда два раза подряд не слышу вопрос собеседника