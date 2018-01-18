25 «везунчиков», у которых 2018 год не задался с самого начала

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Всем хочется, чтобы каждый новый год был лучше предыдущего. Чтобы в старом году остались все неудачи и провалы. Но, к сожалению, это невозможно. Тем более что часто происходящее совершенно не зависит от нас.

И мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что всякие нелепые и неприятные случайности могут произойти, когда их совсем не ждешь.