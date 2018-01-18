25 «везунчиков», у которых 2018 год не задался с самого начала
Всем хочется, чтобы каждый новый год был лучше предыдущего. Чтобы в старом году остались все неудачи и провалы. Но, к сожалению, это невозможно. Тем более что часто происходящее совершенно не зависит от нас.
И мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что всякие нелепые и неприятные случайности могут произойти, когда их совсем не ждешь.
Постирал...
Просто день не задался
Момент, когда ноутбук действительно перегрелся
Неожиданно
Вот же блин!
Снег устроил автомобилистам игру в прятки
«Пожалуй, пойду закроюсь в своей комнате»
«Вот поэтому больше никогда в жизни я не ел бананы»
Кто-нибудь, скажите ей!
«Соседский потоп добрался до нас»
Баскетбол зимой — плохая идея
Когда забыл закрыть люк в авто...
Французское мороженое
Когда трубу прорвало на самом верхнем этаже
«Ну за что?!»
В этом кафе все для клиентов
Что им пытались разрезать?
С зимой шутки плохи
Важный минус всех платьев до пола
Неудачный день
Немного не рассчитал
Мороженое vs. ложка
«Так хотел рыбы на ужин...»
Вот как?! Как ты смогла, птица?
«Немного не то, чего мы ожидали...»
А как для вас начался 2018 год?
Фото на превью Imperskij / pikabu, unknown author / imgur