25 человек, которые старались сделать свою работу, но что-то пошло не так

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Безответственные работники встречаются в каждой сфере, и порой их безалаберность способна сильно удивить. Например, вы видели бургер с двойной булкой или знаете синоним к слову «бананы»? Предлагаем вам увидеть все собственными глазами.

AdMe.ru собрал 25 фотографий, которые рассмешат вас и подарят хорошее настроение на весь день.

1. Когда расставлял цифры и немного задумался

2. Во всех классах крючки закреплены именно в таком положении

3. И с какой стороны теперь открывать молоко?

4. Бургер для вегетарианцев

5. А этот — с двойной булочкой

6. Оказалось, что рисовать знаки не так просто

7. Еще одна попытка

8. Кусочек кресла застрял в стене

9. Благодаря этому дверному звонку найти нужную квартиру очень сложно

10. Когда были проигнорированы и слова, и указатели

«Верх».

11. Интересно, о чем думал тот, кто устанавливал эту дверь?

12. Когда забыл слово «бананы»

«Длинные желтые штуки».

13. Лишь бы это не увидели фанаты Пикачу

«Солнечный медведь».

14. Когда было 3 попытки и все мимо

15. Как-то так

16. По крайней мере один получился

17. В этом должен быть скрытый смысл

18. Понятие об аккуратности у всех разное

«Осторожно: хрупкое».

19. Любую проблему в этом мире можно решить с помощью клейкой ленты

20. Главное, что не забыли линию нарисовать, а то было бы очень заметно

21. В этом лифте вы никогда не найдете нужный этаж

22. Осознание своей ошибки привело к смирению и к потере перчатки

23. Дерево, которое не приемлет никаких ограничений

24. Человек, который устанавливал эти камеры, точно знал, что подглядывать нехорошо

25. Эту дверь даже немного жалко

А вы сталкивались с безответственными работниками? Поделитесь в комментариях своими историями!