25 человек, которые старались сделать свою работу, но что-то пошло не так
Безответственные работники встречаются в каждой сфере, и порой их безалаберность способна сильно удивить. Например, вы видели бургер с двойной булкой или знаете синоним к слову «бананы»? Предлагаем вам увидеть все собственными глазами.
AdMe.ru собрал 25 фотографий, которые рассмешат вас и подарят хорошее настроение на весь день.
1. Когда расставлял цифры и немного задумался
2. Во всех классах крючки закреплены именно в таком положении
3. И с какой стороны теперь открывать молоко?
4. Бургер для вегетарианцев
5. А этот — с двойной булочкой
6. Оказалось, что рисовать знаки не так просто
7. Еще одна попытка
8. Кусочек кресла застрял в стене
9. Благодаря этому дверному звонку найти нужную квартиру очень сложно
10. Когда были проигнорированы и слова, и указатели
«Верх».
11. Интересно, о чем думал тот, кто устанавливал эту дверь?
12. Когда забыл слово «бананы»
«Длинные желтые штуки».
13. Лишь бы это не увидели фанаты Пикачу
«Солнечный медведь».
14. Когда было 3 попытки и все мимо
15. Как-то так
16. По крайней мере один получился
17. В этом должен быть скрытый смысл
18. Понятие об аккуратности у всех разное
«Осторожно: хрупкое».
19. Любую проблему в этом мире можно решить с помощью клейкой ленты
20. Главное, что не забыли линию нарисовать, а то было бы очень заметно
21. В этом лифте вы никогда не найдете нужный этаж
22. Осознание своей ошибки привело к смирению и к потере перчатки
23. Дерево, которое не приемлет никаких ограничений
24. Человек, который устанавливал эти камеры, точно знал, что подглядывать нехорошо
25. Эту дверь даже немного жалко
А вы сталкивались с безответственными работниками? Поделитесь в комментариях своими историями!
Фото на превью Sasquatchfl/reddit, bahaki/reddit