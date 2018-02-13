24 странные игрушки, к производителям которых у нас осталось слишком много вопросов

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Вы часто встречаете в детских магазинах забавные или странные игрушки? Кажется, на прилавках сегодня можно найти что угодно. Но медведь без лица или ленивец с ушами зайца — это, пожалуй, исключение, а не правило. И иногда, чтобы поднять себе настроение, даже не нужно ходить в магазин, достаточно посмотреть на фото таких игрушек.

Мы в AdMe.ru собрали самые нелепые провалы производителей игрушек, которые можно встретить в магазинах, и предлагаем вам посмеяться над ними вместе с нами.

1. Даша слишком часто путешествовала к холодильнику

2. Кажется, с лисичкой что-то не так

3. В Германии продают вот такие необычные игрушки. Это зомби-вирус и ВИЧ

4. Когда пытаешься сделать вид, что все в порядке, но внутри у тебя печаль

5. Что это такое?

6. «Оно», русская версия

7. Медведь без лица, за которого придется еще и заплатить

8. Иисус в костюме Железного человека

9. Собака порвала игрушку, а внутри оказалась еще одна, только грустная

10. Кажется, у мишки проблемы с зубами

11. Магазин безудержного веселья

12. Маленькому динозаврику тоже нужна забота!

13. Дети, если вы не будете чистить зубы, то придет он

14. Выглядит устрашающе

15. Ну да, все же мечтают о такой мягкой игрушке

16. Медвежонок вызывает только жалость

17. Рыжая борода и демонический вид... Конечно, Санта так и выглядит!

18. Производитель представляет львов именно так

19. У этого существа, в отличие от медведя, с улыбкой почти все в порядке

20. А этот игрушечный Сноук из «Звездных войн» выглядит так, будто вся его жизнь была кошмаром

21. «Что это загадочное существо делает на столе коллеги?»

22. Ленивец с ушами зайца

23. Барби, которая готовит ко взрослой жизни

24. Озорной малыш

А вам попадались в магазинах забавные, странные или даже пугающие игрушки? Делитесь снимками или историями в комментариях.