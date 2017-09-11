22 умопомрачительных маразма в рекламных объявлениях

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Обычная реклама — двигатель торговли, а реклама, напичканная маразмами и различными курьезами, — еще и мощный толчок для зарождения новых мемов и шуток. AdMe.ru собрал 22 рекламных объявления, которые если не помогут их создателям добиться коммерческого успеха, то уж точно поднимут настроение потенциальным покупателям.

В Чехии знают, как отмечать начало учебного года

Хорошо, когда есть ради чего жить

Реклама для настоящих леди

И возразить даже нечего

Пара носков творит чудеса

Невероятная забота о клиентах

Главное, чтобы муж ничего не узнал

Оригинальная трактовка истории

Спасибо, что предупредили

Странные у вас какие-то велосипеды...

Зато сразу понятно, какой товар рекламируют

М — мотивация

В этом магазине слегка промахнулись с целевой аудиторией

Прыжок в светлое будущее

Реклама с мощной пропагандой семейных ценностей

«Дорогая! Протяни же мне свою... ножку»

Мир спасет не красота, нет. Его спасут пельмени

А у вас там точно стоматология?

Что же жизнь с тобою сделала, Лектер?

«Олень? А почему бы просто не написать „Олень“?» — подумал автор этой рекламной вывески

Ну, так и быть. Ты уговорил меня, Джон Сноу