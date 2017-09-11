22 умопомрачительных маразма в рекламных объявлениях
Обычная реклама — двигатель торговли, а реклама, напичканная маразмами и различными курьезами, — еще и мощный толчок для зарождения новых мемов и шуток.
AdMe.ru собрал 22 рекламных объявления, которые если не помогут их создателям добиться коммерческого успеха, то уж точно поднимут настроение потенциальным покупателям.
В Чехии знают, как отмечать начало учебного года
Хорошо, когда есть ради чего жить
Реклама для настоящих леди
И возразить даже нечего
Пара носков творит чудеса
Невероятная забота о клиентах
Главное, чтобы муж ничего не узнал
Оригинальная трактовка истории
Спасибо, что предупредили
Странные у вас какие-то велосипеды...
Зато сразу понятно, какой товар рекламируют
М — мотивация
В этом магазине слегка промахнулись с целевой аудиторией
Прыжок в светлое будущее
Реклама с мощной пропагандой семейных ценностей
«Дорогая! Протяни же мне свою... ножку»
Мир спасет не красота, нет. Его спасут пельмени
А у вас там точно стоматология?
Что же жизнь с тобою сделала, Лектер?
«Олень? А почему бы просто не написать „Олень“?» — подумал автор этой рекламной вывески
Ну, так и быть. Ты уговорил меня, Джон Сноу
Фото на превью reddit.com