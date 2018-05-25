23 снимка, происходящее на которых вызывает море вопросов

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«Я хочу знать предысторию! И что же было дальше?» — так и хочется воскликнуть, глядя на некоторые фотографии от пользователей интернета, которые мы собрали в этой статье. До истины вы вряд ли докопаетесь, однако поводов для удивления будет очень много.

AdMe.ru собрал для вас 23 фотографии, на которых творится черт знает что.

«Мой водитель Uber бросил машину и пошел ловить кенгуру»

«А что, если он один из нас?!»

«Псони Плейстейшен»

Миньоны и Патрик уже не те

А дети с вами ну просто одно лицо!

Марио работает Марио. Все логично

Похоже, эта курица знает, что розовый в тренде

Чудеса на виражах

Какая классная игровая... Стоп, что?!

Брендовый чехол для вашего крокодила

А это тогда что?

«В настоящее время шоколадного молока нет в наличии. Приносим извинения за неудобства».

Это считается влажной уборкой?

Дорогая, познакомься, теперь он будет жить с нами

Нет ничего лучше киносеанса на свежем воздухе

Когда не ходишь, а лежишь по магазинам

Когда боишься перепутать свою цыпочку с другими

Австралийский Человек-паук?

Похоже, у кого-то был очень плохой день

Так болтливых динозавров перевозят в новые зоопарки

Так радио однозначно лучше принимает

Страшный сон дантиста

В альтернативной реальности Гарри Поттер так и не научился пользоваться трансгрессией

Перелетные унитазы остановились отдохнуть

А вы как-то можете объяснить происходящее?