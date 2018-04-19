23 гения, которые додумались взглянуть на привычные вещи с другой стороны

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Великие новаторы и изобретатели во все времена имели особенное отношение к жизни и искали то, что можно усовершенствовать. Пользователи интернета пока не совершили научный прорыв, однако часто предлагают новое видение всего, на что только можно взглянуть.

AdMe.ru собрал для вас 23 снимка, которые заставят посмотреть на окружающий мир по-новому.

Пока мы живем в 2018-м, этот парень живет в 3018-м

Так, похоже, Пакман выглядит анфас

«Дочь сказала, что эта открывалка для бутылок похожа на попугая»

Забудьте про деревянную лопатку, решетка из духовки действительно не дает пенке сбежать

«Этот кровоподтек выглядит так, будто кто-то потоптался по моей руке»

Главное правило покупки пасхальных сладостей — дождаться, пока пройдет Пасха!

«Скидка на конфеты — 70 %».

«Фотография Луны, сделанная через телескоп, выглядит так, будто я сделал ее из иллюминатора космической станции»

Если это работает, то почему бы и нет?

«Я вижу кентавра. А вы видите?»

«Мой друг использует в качестве подставки для банок собственную ногу»

«Покрывало на моей кровати выглядит как пустыня»

Почему бы не дополнить картину «Американская готика» настоящими вилами?

Эти капли воды на машине похожи на вздувшуюся краску

Когда под рукой нет подставки для телефона

Похоже, где-то во Франции есть пятиногие овцы

«У моего парня собственное представление о правильном использовании скотча»

Офисный любимец может не только радовать, но и приносить пользу

Вот что значит «оставить под ковриком», по мнению некоторых

Кто сказал, что выгуливать надо только собак?

«Кое-кто на моей улице считает, что деревья должны выглядеть поярче»

«Когда мой кот зевает, кажется, что он поет»

«Другу понадобилась операторская тележка для съемки фильма, пришлось импровизировать»

«Бомбочка для ванны превратила мою ванну в космос»

А на какие вещи вы смотрите под другим углом?