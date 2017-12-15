23 истории, в которых месть была особенно сладка

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Говорят, месть сладка, но не каждый решится дать отпор обидчику. Чтобы показать, что даже самая мелкая пакость никогда не остается безнаказанной, AdMe.ru собрал 23 истории, в которых восторжествовала справедливость, а нарушителя нашло свое наказание. А в конце статьи вы узнаете, как американский актер придумал свой способ справиться с назойливыми поклонниками.

1. Занимать два места на парковке — настоящее преступление. А вот и достойное наказание

2. Тоже хороший способ наказать нарушителя

3. Способ попроще, но и этого может быть достаточно

4. «Я увидел, как выбросили мусор на дороге, нашел адрес нарушителя и все ему вернул»

5. «Я попросил отогнать машину, а меня грубо послали. Я увидел, как он зашел в туалет, и теперь я жду извинений»

6. Ответ уличных художников на порчу их творчества

7. Вот к чему могут привести ссоры с соседом, особенно когда ваши гаражи рядом

8. Папа знает, как пресечь капризное поведение

9. Девочка долго доставала в парке павлина, и вот, когда она отвернулась, он решил ей отомстить

10. Коты все помнят

11. И собаки тоже

12. А этот пес пошел на принцип

13. Месть бывшей возлюбленной

14. «Отомстил коту за то, что постоянно бегает по ноутбуку»

15. Сам виноват

16. Иногда необязательно мстить самому. Жизнь сделает это за тебя

17. Вот и еще одно доказательство

18. Животные знают, что такое справедливость

19. Моментальная карма

20. «При разводе жена оставила мне только свадебное платье. Я нашел ему много разных применений»

21. «Мой начальник брызнул в меня сжатым воздухом из баллона. Я приготовился к реваншу»

22. «Когда мой сосед вернулся домой, в его комнате его ждало 400 шаров»

«Но вскоре он отомстил и завернул все в моей комнате в упаковочную бумагу»

23. Когда обслуживание было слишком плохим

Бонус: поступай так, как поступают с тобой

Американского актера Коула Спроуса часто узнают на улице и стараются незаметно, а иногда и слишком навязчиво, сфотографировать. Коул нашел оригинальный способ извлечь от такого внимания выгоду: заметив съемку, он достает телефон и фотографирует человека в ответ, а затем выкладывает снимок в инстаграм и подписывает ироничным комментарием.

А вы становились свидетелями ироничной мести? Делитесь в комментариях.