22 фотографии, в которых вы точно узнаете себя

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Эмоции человека сложны и многогранны. Но иногда переживания разных людей могут быть схожи. AdMe.ru собрал фотографии, которые рассказывают, как мы чувствуем и видим себя в разных жизненных ситуациях.

Когда открыл бутылку, а другие не смогли

Когда на лекции кашлянул уже три раза и пытаешься сдержаться

Когда хочешь быть крутым, но у тебя только сосиски в тесте

Когда девушка сказала, что встречается только с чемпионами

Когда откладываешь все дела на вечер воскресенья

Когда думала, что вы пара, а оказалось...

Когда девушка назвала тебя симпатяшкой

Когда долго качаешь ноги, но совсем не видишь результата

Когда кто-то пытается флиртовать со мной

Когда девушка обиделась и ты пытаешься понять, что же сделал не так

Когда мама купила шапку и говорит, что тебе очень идет

Когда она целует тебя на глазах у отца

Когда у вас закончились все темы для разговора

Когда ночуешь у него дома и утром он говорит: «Доброе утро, красавица»

Когда тебе не верили, но в итоге ты оказался прав

Когда купил новую одежду и в первый раз надел ее на улицу

Когда знакомые водители маршруток встретились на светофоре

Когда жена называет тебя тигром

Когда намечается крутая вечеринка, но мама решила сама выбрать тебе костюм

Когда решил, что надо выспаться, но что-то пошло не так

Когда пытаешься делать что-то эротично

Когда болеешь, но на занятия идти надо