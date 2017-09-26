22 гениальных маразма, которые нарочно не придумаешь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни возможно абсолютно все. Чтобы убедиться в этом, не нужно проводить исследования — надо лишь внимательнее приглядеться к тому, что вас окружает. AdMe.ru нашел 22 маразма, которые доказывают, что далеко не все на свете подвластно логике и здравому смыслу.

Уверен, всем вам интересно, зачем мы здесь собрались

В нашей общаге установили новый туалет

Сокращения — наше все

Мой стоматолог не лишен чувства юмора

Вот такой паспорт выдали моей девушке

В нашей школе установили новый проектор. Победа в конкурсе «Инженер года» обеспечена

Наконец-то появился магазин специально для меня

Машина, которую мы все рисовали в детском саду, существует на самом деле

Одна деталь здесь явно лишняя

Ох уж эти современные технологии! Хотел снять панораму, а вышло это...

Весь 2017 год на одном фото

Изобретение века — открывалка для банок с открывалкой

Когда решил все сделать на глазок

Пс-с-с... парень, на зеленый проехать не хочешь?

Напиток сильной и независимой

Зато в касках

Когда свет проникает во все темные места

Мороженое со вкусом виагры — чтобы твой рожок не падал

Зашли с подружкой в магазин в Мексике, а там...

Классный свитер, дайте два!

Винни-Пух питается медом и вашими кошмарами

У вас так и не вырос пивной живот? Есть выход