22 гениальных маразма, которые нарочно не придумаешь
В жизни возможно абсолютно все. Чтобы убедиться в этом, не нужно проводить исследования — надо лишь внимательнее приглядеться к тому, что вас окружает.
AdMe.ru нашел 22 маразма, которые доказывают, что далеко не все на свете подвластно логике и здравому смыслу.
Уверен, всем вам интересно, зачем мы здесь собрались
В нашей общаге установили новый туалет
Сокращения — наше все
Мой стоматолог не лишен чувства юмора
Вот такой паспорт выдали моей девушке
В нашей школе установили новый проектор. Победа в конкурсе «Инженер года» обеспечена
Наконец-то появился магазин специально для меня
Машина, которую мы все рисовали в детском саду, существует на самом деле
Одна деталь здесь явно лишняя
Ох уж эти современные технологии! Хотел снять панораму, а вышло это...
Весь 2017 год на одном фото
Изобретение века — открывалка для банок с открывалкой
Когда решил все сделать на глазок
Пс-с-с... парень, на зеленый проехать не хочешь?
Напиток сильной и независимой
Зато в касках
Когда свет проникает во все темные места
Мороженое со вкусом виагры — чтобы твой рожок не падал
Зашли с подружкой в магазин в Мексике, а там...
Классный свитер, дайте два!
Винни-Пух питается медом и вашими кошмарами
У вас так и не вырос пивной живот? Есть выход
Фото на превью reddit.com