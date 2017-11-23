22 странных дизайнерских решения, которые сделали этот мир чуть безумнее

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дизайнерские решения не перестают удивлять — никогда невозможно предугадать, на что способен творческий человек, который не только может придумать нечто неординарное, но и вдохнуть жизнь в свои задумки. Редакция AdMe.ru знает, что фантазия бесконечна, но иногда она переходит границы разумного и оставляет в недоумении. Предлагаем вам посмотреть на экстравагантные творения, которые не могут оставить равнодушными.

Видимо, настоящие «кроксы» выглядят так

Для тех, кто хочет постоянно чувствовать поддержку

Именно так, по мнению дизайнеров, выглядит современный подводный мир

Пара сказочной, но очень неудобной обуви

Лошадь и утка... лошутка?

Насколько красиво, настолько и неудобно

Когда у всех четыре колеса и запаска, а ты никогда не хотел быть таким как все

Это было очень плохой идеей

Интерьер под старину уже был, теперь дизайнеры взялись за стиль «под грязь»

Это очень милая бактерия инфекционного мононуклеоза

Да, это машина. Нет, не плавает

Клавиатура 40-го размера

Подкаблучник и горжусь этим

Примерно так выглядят мои мысли при внешнем спокойствии

Кажется, кто-то немного отошел от плана проекта

Хотелось бы увидеть, как они ходят

Столько труда, чтобы испортить один хороший сарай

Для очень метких мужчин

Битлджус, Битлджус, Битлджус!

Отличная декорация для фильмов Тима Бертона

Когда хочется уединения

Все безумные идеи затмила форма для тренировок