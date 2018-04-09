22 совета, которые доказывают, что от гениальности до безумия всего один шаг

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Интернет пестрит советами на все случаи жизни, но далеко не все из них работают, а некоторые и вовсе не совсем адекватны. Мы нашли лайфхаки, которые вряд ли принесут реальную пользу, зато точно поднимут настроение и рассмешат.

AdMe.ru предупреждает: не пытайтесь повторить это дома, все советы выполнены профессионалами несуразности.

Обновленный старыми джинсами диван

Удобно есть и пить на ходу

Идея для декора садового участка

Используйте старые куклы как горшочки для цветов, они будут напоминать вам о детстве

Если хотите быть незамеченным на пробежке, наденьте зеленый костюм

Если зима никак не уходит, сделайте ее куклу вуду

Если не получается все унести за раз, подключайте голову

Если вы постригли волосы, то не спешите их выбрасывать, а делайте оригинальные прически

Сделайте журнальный столик из засохших багетов

Чтобы не слезились глаза от лука, наденьте сварочную маску. И не забудьте про вязаную шапочку

Если нужно что-то закрыть, просто нарисуйте замок и сделайте цепь из скрепок

Если вы осваиваете скутер, то сделайте себе тату-напоминалку

Так можно использовать остатки фасоли

Если под рукой нет ножа, то выручит расческа

Если вы хотите покормить птиц, то сделайте самолетик из лепешки и запустите в окно

Еще один способ крепления бумажных полотенец

Если нет микроволновки, можно использовать фен

Если машина не влезает в гараж, просто отрежьте лишнее от двери

Если ваша девушка не может пойти с вами на вечеринку, то нарядитесь как «вторая половинка»

Снегоуборочные кеды

Кошелек в дредах. Ну а что, зато удобно

Сделайте сэндвич наоборот, так вкуснее