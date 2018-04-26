22 человека, которые знают толк в настоящем пофигизме

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы время от времени встречаем людей, которые делают что-то из ряда вон выходящее, не обращая внимания на мнение окружающих. Но есть такие, чей уровень пофигизма просто зашкаливает. Как у парня, решившего в ураган помыть машину. Или у ребят, которые утопили свой автомобиль и прямо в нем невозмутимо продолжают выпивать.

AdMe.ru собрал 22 забавные фотографии людей, которые в любой ситуации сохраняют абсолютную невозмутимость.

1. Сегодня увидел, как мой сосед пылесосит газон

2. От любимой игры ничто не сможет отвлечь

3. Этот парень гуляет по магазину с собачкой на шее

4. Самое «идеальное» время, чтобы помыть машину

5. Ладно зимой без колготок и в юбке — красота требует жертв. Но где ее обувь?

6. Это был обычный вечер пятницы в SUBWAY

7. Когда решил сделать домашнюю работу прямо в пути

8. В апреле выпал снег, но мой сосед все равно решил покосить газон

9. «Сейчас пиво допью и встану»

10. Победительница конкурса «Мисс Упрямство»

11. Когда ради комфорта повсюду таскаешь с собой кресло

12. И это уже похоже на тренд

13. Чемпионы по невозмутимости

14. Наверное, ему так удобнее

15. Наверняка проиграли спор

16. Эта бабуля — единственная, кому неинтересно выступление политика

17. Когда изо всех сил стараешься быть модным и плевать хотел на мнение окружающих

18. Мальчик просто присел отдохнуть. Заодно и ножки помочить

19. Когда пофиг на правила этикета

21. Когда в душе ты гонщик, без разницы на чем гонять

21. «Ой, мне надо маме сообщение написать»

22. Этот продавец арбузов умеет привлечь покупателей

А вы когда-нибудь сталкивались с подобными случаями пофигизма?