22 человека, которые знают толк в настоящем пофигизме
Все мы время от времени встречаем людей, которые делают что-то из ряда вон выходящее, не обращая внимания на мнение окружающих. Но есть такие, чей уровень пофигизма просто зашкаливает. Как у парня, решившего в ураган помыть машину. Или у ребят, которые утопили свой автомобиль и прямо в нем невозмутимо продолжают выпивать.
AdMe.ru собрал 22 забавные фотографии людей, которые в любой ситуации сохраняют абсолютную невозмутимость.
1. Сегодня увидел, как мой сосед пылесосит газон
2. От любимой игры ничто не сможет отвлечь
3. Этот парень гуляет по магазину с собачкой на шее
4. Самое «идеальное» время, чтобы помыть машину
5. Ладно зимой без колготок и в юбке — красота требует жертв. Но где ее обувь?
6. Это был обычный вечер пятницы в SUBWAY
7. Когда решил сделать домашнюю работу прямо в пути
8. В апреле выпал снег, но мой сосед все равно решил покосить газон
9. «Сейчас пиво допью и встану»
10. Победительница конкурса «Мисс Упрямство»
11. Когда ради комфорта повсюду таскаешь с собой кресло
12. И это уже похоже на тренд
13. Чемпионы по невозмутимости
14. Наверное, ему так удобнее
15. Наверняка проиграли спор
16. Эта бабуля — единственная, кому неинтересно выступление политика
17. Когда изо всех сил стараешься быть модным и плевать хотел на мнение окружающих
18. Мальчик просто присел отдохнуть. Заодно и ножки помочить
19. Когда пофиг на правила этикета
21. Когда в душе ты гонщик, без разницы на чем гонять
21. «Ой, мне надо маме сообщение написать»
22. Этот продавец арбузов умеет привлечь покупателей
А вы когда-нибудь сталкивались с подобными случаями пофигизма?
Фото на превью MechaStewart / reddit