20 японских изобретений, которые придумали гении или сумасшедшие

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Все знают, что японские технологии — самые передовые. А мы в AdMe.ru уверены еще и в том, что все самые необычные и удивительные вещи в мире тоже придумали в Японии. Прочитайте эту статью, и вы непременно с нами согласитесь. А в финале вас ждет, пожалуй, самое невероятное изобретение на свете. И еще в этой статье есть кое-что, что напоминает о Японии. Сможете найти?

1. Корректор формы носа

Тем, кто хочет сделать свой нос уже и изящнее, производитель советует носить это устройство по несколько минут в день.

2. Кошачья маска для лица

Эта маска предназначена не только для карнавала: у нее есть и еще одна весьма интересная функция.

3. Ресторан без кухни

Меню в этом ресторане разнообразное, правда, все блюда здесь представлены в виде консервов.

5. Майка с мышцами

Силиконовые импланты — вчерашний день. Сегодня достаточно надеть вот такую майку, и вы уже настоящий «Мистер Вселенная».

6. Джинсы с кошачьим хвостом

Хотите, чтобы кот ходил за вами по пятам? Нет ничего проще — просто наденьте эти джинсы.

7. Радиоуправляемая швабра

В дополнение к роботам-пылесосам японцы изобрели и чудо-щетку, с помощью которой можно протирать пыль.

8. Стулья-животные

Покрытые искусственным мехом табуретки — отличная альтернатива для тех, кто не может завести домашнее животное.

9. Подушка — держатель для смартфона

Два в одном: надувная подушка для ванны послужит и как держатель смартфона.

10. «Преобразователь» огурцов

Скучно есть просто огурцы? Выращивайте на своем огороде овощи необычной формы.

11. Подставка для головы

Искусственная рука не только поможет расслабить шею, но и не даст голове упасть, если вы вдруг заснете.

12. Чехол для чтения в ванне

Любите читать лежа в ванне, но боитесь намочить книгу? Купите специальный чехол, и проблема будет решена.

13. Пижама в виде креветки во фритюре

Хотите почувствовать себя жареной креветкой? Вот вам и костюмчик!

14. Тренажер для лица

Нет, это не орудие пыток — перед вами всего лишь тренажер для мышц лица.

15. Игрушка-подушка в виде изопода

Если вы любите странные мягкие игрушки, то этот жуткий изопод будет для вас отличным подарком.

16. «Ваза ярости»

Если хочется сильно закричать, а стены в доме тонкие, воспользуйтесь этой вазой-«глушителем».

17. Коробка для хранения кошачьих усов

Если вы зачем-то собираете усы, которые потеряли домашние любимцы, то вам точно необходим этот необычный пенал.

18. Ободок с фальшивой едой

Вы обожаете глазунью и не хотите расставаться с ней ни на минуту? Что ж, тогда этот ободок точно для вас.

19. Выпрямитель пальцев

Хотите, чтобы ваши пальцы были прямыми? Просто носите это устройство вместо тапочек.

20. Воск для эффекта седины

Все вокруг закрашивают седые волосы, а вы, наоборот, хотите поседеть? Нет ничего легче — просто купите этот воск.

Бонус: кроссовки-палатка

И хотя это не японское изобретение, к списку странных и необычных его можно отнести без всякого сомнения.

Угадали, что еще объединяет эту статью с Японией?

Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что в статье нет 4-го пункта. А все потому, что в Японии число 4 считается несчастливым.