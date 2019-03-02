20 уморительных надписей, которыми мы не могли с вами не поделиться

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Когда текст составлен с юмором, его точно заметят. Даже если комичная фраза оказалась там не специально, надпись обречена на успех и непременно поднимет настроение окружающим. Совсем не обязательно смотреть комедии и выступления шутников, чтобы от души посмеяться. Иногда достаточно оглянуться вокруг — и заряд позитивной энергии будет обеспечен.

AdMe.ru подобрал для вас самые запоминающиеся шедевры от мастеров-составителей уморительных текстов. Каждое фото — доказательство того, что от юмора не застрахована ни одна сфера нашей жизни.

Отличное угощение к чаю

Кто-то купил задумчивый йогурт

Похоже, племяшки себя плохо вели

Фирменное блюдо от заведения

Продавцы выдали секретный ингредиент беляшей

Блюдо для истинных гурманов

Изысканный торт с чихом шеф-повара

Ведь кто-то должен приучать народ к высокой кухне

У великого Л.Н. Толстого был тяжелый день

Торжественное отрытие

Великое изобретение № 3800

Будьте готовы к путешествию во времени

Поздравляем производителей с будущим пополнением...

...и вещи тоже поздравляем

А еще ребенок может подработать, не выходя из садика

Все остальные останутся без скидки

Невероятно сенсуальный крем для тела

Этот вечный женский вопрос

Нескромная просьба от персонала магазина одежды

Немного романтики напоследок

В вашем городе тоже попадаются на глаза оригинальные надписи и объявления? Поделитесь с нами в комментариях.