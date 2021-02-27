20+ странных сюрпризов, которые постояльцы отелей уж никак не чаяли обнаружить

Отпуск — самое время отключиться от остального мира, отдохнуть и забыть обо всех проблемах. Даже о домашних делах мы не вспоминаем. Но иногда бюджет ограничивает в удовлетворении всех наших желаний, и мы оказываемся в не самом подходящем отеле. Сначала все может показаться обычным, но потом мы внезапно сталкиваемся с «сюрпризом». От странных картин, висящих в вестибюле, до комнаты с балконом шириной всего несколько сантиметров — никогда не знаешь, чего ожидать.

Если вам это знакомо так же, как нам в AdMe.ru, то вам должна понравиться наша сегодняшняя подборка. Во всяком случае, вы поймете, что не вы одни оказывались в таких ситуациях. Пользователи Reddit запостили фотографии отелей с «сюрпризами», в которых они останавливались во время заграничных поездок.

1. «Видимо, наш отель слишком буквально воспринял запрос о мини-холодильнике. Банан для масштаба...»

2. «Я специально выбрал этот отель из-за балкона»

«Для вашей безопасности эти двери заперты».

3. «У меня только один вопрос: почему его повесили не по центру?!»

4. «Унитаз в моем отеле крайне некомфортный как с виду, так и в деле»

5. «(Слева) „О, посмотри, как мило! Через это окно в душе проникает естественный свет!“ (Справа) Вид с кровати в 1 и 4 часа ночи, когда моей жене нужно было в туалет: свет из окна освещает всю комнату!»

6. «Кто установил ослепляюще яркий фонарь прямо напротив отельного окна?»

7. «Это туалет в 4-звездном отеле Łysoń в Польше. Там не было пространства для ног, чтобы нормально сидеть и делать свои дела. Единственным выходом было лезть ногами в душ»

8. «Нашел это в местном Holiday Inn»

9. «Нечитаемо — найдено в номере шведского отеля»

«Живите на солнышке, плавайте в море и наслаждайтесь лесным воздухом».

10. «Отель: „В каждом номере есть окно!“ Я: „Ну да, но...“»

11. «Вид с кровати в нашем номере»

12. «На картине в отеле кое-чего не хватало, и я ее слегка поправил»

13. «Кощунство в лобби хорватского 5-звездного отеля!»

14. «Эта фотография приветствует гостей в лифте моего отеля»

15. «Мой друг работает в подрядной компании, ремонтирующей отель. Они попросили указать номера комнат, написанные шрифтом Брайля внизу, чтобы слепые люди могли читать. Это то, что прислал их поставщик (и так все)»

«Брайль».

16. «Мой номер заставляет меня чувствовать себя дураком»

«Термостат на стене».

17. «Боже, я не осознавал, что остановился в шикарном отеле»

18. «Я увидел это в российском отеле»

19. «Да, продолжайте ходить на цыпочках даже при пожаре, конец обязательно будет счастливым...»

«ТОЛЬКО ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД. Пожалуйста, закрывайте дверь тихо, чтобы никого не разбудить».

20. «Эта картина в лобби отеля выглядит так, будто кто-то оставил мокрые волосы в душе на стене»

21. «На Airbnb было сказано, что у меня будет балкон, вы серьезно?»

Бонус: в некоторых отелях можно обнаружить приятные сюрпризы — если, конечно, вы любите рептилий. Но вам нужно будет смотреть в оба: «В отеле, в котором я остановился, живет варан. Он гуляет по территории и плавает в бассейне»

«Вы замечали нашего особенного гостя? Он тоже любит плавать и греться на солнышке. Вараны безвредны, но к ним не следует приближаться, пугать их и кормить. Пожалуйста, уважайте их и просто наслаждайтесь наблюдением за ними в их естественной среде обитания».