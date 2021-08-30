20 сообщений от родственников, чувство юмора которых бурлит, как горячий источник
Бывает, что не все члены семьи хорошо разбираются в современных гаджетах. Тем любопытнее просто получить от них СМС или сообщение в мессенджере. Однако, если родственники научились пользоваться смартфонами, они способны выдать такое, что невольно вызывает улыбку.
Мы в AdMe.ru любим зачитываться посланиями от близких, пускай даже непонятного содержания и в неподходящий момент. И не можем не поделиться перлами родных людей героев нашей подборки.
1.
2.
3.
4.
«Всегда понимаю, когда пишет папа».
5.
6.
«Мой папа перепутал и отправил сообщение мне вместо мамы».
7.
«Папа и мессенджер».
8.
9.
«Благодарность матери не знает границ».
10.
В молодежном сленге слово «байт» означает «заниматься провокациями в разговоре с целью вывести собеседника из равновесия».
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
«Бабушка и технологии».
18.
19.
«Мама отправила бабушке ссылкой видео. Бабушка ответила».
20.
А вы получали смешные сообщения от родных?