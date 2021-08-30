20 сообщений от родственников, чувство юмора которых бурлит, как горячий источник

Бывает, что не все члены семьи хорошо разбираются в современных гаджетах. Тем любопытнее просто получить от них СМС или сообщение в мессенджере. Однако, если родственники научились пользоваться смартфонами, они способны выдать такое, что невольно вызывает улыбку.