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20 сообщений от родственников, чувство юмора которых бурлит, как горячий источник

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Бывает, что не все члены семьи хорошо разбираются в современных гаджетах. Тем любопытнее просто получить от них СМС или сообщение в мессенджере. Однако, если родственники научились пользоваться смартфонами, они способны выдать такое, что невольно вызывает улыбку.

Мы в AdMe.ru любим зачитываться посланиями от близких, пускай даже непонятного содержания и в неподходящий момент. И не можем не поделиться перлами родных людей героев нашей подборки.

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4.

«Всегда понимаю, когда пишет папа».

5.

6.

«Мой папа перепутал и отправил сообщение мне вместо мамы».

7.

«Папа и мессенджер».

8.

9.

«Благодарность матери не знает границ».

10.

В молодежном сленге слово «байт» означает «заниматься провокациями в разговоре с целью вывести собеседника из равновесия».

11.

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17.

«Бабушка и технологии».

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19.

«Мама отправила бабушке ссылкой видео. Бабушка ответила».

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А вы получали смешные сообщения от родных?

Фото на превью Филиал сообщений от родственников / VK
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