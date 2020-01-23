20+ случаев, когда за дело взялись мастера топорного метода

64 4 30 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вставать в 5 утра, начинать день с пробежки, принимать контрастный душ и добиваться рекордных результатов на работе — это не про героев нашей подборки. Им по душе dolce far niente — сладкое безделье — и жизненный принцип «и так сойдет».

AdMe.ru неизвестно, в какую школу ходили эти мастера, но уроки по лени и отлыниванию от работы там точно были. Иначе происхождение этих шедевров невозможно объяснить.

1. В пакете с сушеными анчоусами была такая рыба. Оказалось, что это фугу. Смертельно ядовитая рыба фугу

2. В туалете бара кто-то разбил стену ударом кулака. Теперь это инсталляция под названием «Хрупкая мужественность»

3. «Хозяин дома покрасил пол в прачечной, но не потрудился сперва сдвинуть вещи со своих мест»

4. «Вчера со мной летела женщина. Во время обеда она разложила еду прямо на клавиатуре своего ноутбука»

5. «Закончил собирать пазл»

6. Осторожно, ступенька

7. Когда через час проверка, а пешеходный переход еще не готов

8. Интересно, эти люди вообще посещали школу

9. Фонарь освещает угол дома и дерево вместо улицы

10. Вот так установили полотенцесушители

11. Страшная тайна: бегун с 8-й дорожки никогда не приходит к финишу

12. Помылся — и в подвал за полотенцем

13. А этот кран, вероятно, ставили гномики с крошечными пальчиками

14. «Вот как моя мама убирает ножи в сушилку»

15. «Похоже, мне не удастся послушать мои виниловые пластинки. Спасибо службе доставки»

16. «Мой парень открывает письма так. Словно, блин, велоцираптор»

17. Когда попросила мужа сделать подставку для елки

18. На это даже смотреть больно

19. «Мой недалекого ума сосед выбросил горячий уголь из гриля в мусорный бак»

20. «Купил постер на eBay. Продавец согнул его и отправил в конверте, вместо того чтобы свернуть в трубку»

21. Этим карандашом дети обои не разрисуют

22. «Наши соседи в многоквартирном доме подcоединили стиральную машину к общей канализации»

Приходилось ли вам встречаться с людьми, которые не привыкли напрягаться? Может, вы сами сталкивались с подобными шедеврами, сделанными по принципу «авось не развалится»?