20+ человек, которые прочувствовали на себе всю силу невезения

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Каждому знакомо такое состояние, когда кажется, что кто-то забрал вашу удачу — все валится из рук и обидные промахи следуют один за другим. Такой день не исправит даже горячая пицца и заклинание «Передайте вино, пожалуйста!» Почему? Предлагаем увидеть все собственными глазами.

AdMe.ru собрал 23 фотографии, которые показывают, что неприятности случаются со всеми. Главное — не терять чувство юмора и помнить, что уже завтра все наладится.

1. Прекрасное начало дня

2. Быстрый, но не самый приятный способ подстричь бороду

3. Так же неприятно, как ложка, упавшая в суп

4. У хозяина этого ботинка точно не самый удачный день

5. «Пошла сдавать на права»

6. «Очень „приятный“ вид в моем номере»

7. «Похоже, сегодня я останусь без почты»

8. Надпись на кружке выглядит как насмешка

«Это твой день».

9. «Помог маме убраться на чердаке»

10. «Приготовил обед и забыл убрать чайник с тостера»

11. «Вот что сделала стиральная машина с моей подушкой»

12. Когда и без того не любишь чистить лук, а под ним скрывается еще и второй слой кожуры

13. Когда ребенку исполняется 2 годика и нужна цифра на праздничный торт

14. «Шары улетели прямо перед началом вечеринки моей сестры»

15. Передайте другое вино, пожалуйста

16. «На моем телефоне осталось 10 % заряда»

17. Кто-нибудь понимает, как это могло произойти?

18. «Я просто хотел сыра»

19. «Худший день в моей жизни»

20. Лучше отойти от этого подальше

21. Такое зрелище способно сломать психику

22. «И к тому же я порезал руку в двух местах»

23. Весна в этом году особенно суровая

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