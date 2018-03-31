20+ человек, которые прочувствовали на себе всю силу невезения
Каждому знакомо такое состояние, когда кажется, что кто-то забрал вашу удачу — все валится из рук и обидные промахи следуют один за другим. Такой день не исправит даже горячая пицца и заклинание «Передайте вино, пожалуйста!» Почему? Предлагаем увидеть все собственными глазами.
AdMe.ru собрал 23 фотографии, которые показывают, что неприятности случаются со всеми. Главное — не терять чувство юмора и помнить, что уже завтра все наладится.
1. Прекрасное начало дня
2. Быстрый, но не самый приятный способ подстричь бороду
3. Так же неприятно, как ложка, упавшая в суп
4. У хозяина этого ботинка точно не самый удачный день
5. «Пошла сдавать на права»
6. «Очень „приятный“ вид в моем номере»
7. «Похоже, сегодня я останусь без почты»
8. Надпись на кружке выглядит как насмешка
«Это твой день».
9. «Помог маме убраться на чердаке»
10. «Приготовил обед и забыл убрать чайник с тостера»
11. «Вот что сделала стиральная машина с моей подушкой»
12. Когда и без того не любишь чистить лук, а под ним скрывается еще и второй слой кожуры
13. Когда ребенку исполняется 2 годика и нужна цифра на праздничный торт
14. «Шары улетели прямо перед началом вечеринки моей сестры»
15. Передайте другое вино, пожалуйста
16. «На моем телефоне осталось 10 % заряда»
17. Кто-нибудь понимает, как это могло произойти?
18. «Я просто хотел сыра»
19. «Худший день в моей жизни»
20. Лучше отойти от этого подальше
21. Такое зрелище способно сломать психику
22. «И к тому же я порезал руку в двух местах»
23. Весна в этом году особенно суровая
Бонус: когда ты слишком жирненький, чтобы пролезть в дверь
Наверняка и у вас был такой день, который с самого утра не задался. Расскажите о нем в комментариях!
Фото на превью brotankwilson13/reddit, unknown author/imgur