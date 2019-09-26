20+ примеров того, когда из-за оплошности строителей и дизайнеров можно пострадать

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Ни для кого не секрет, что за многими строителями и дизайнерами нужен глаз да глаз, иначе они такое учудят, что их творения впору демонстрировать в подборке маразмов. Но и в случае неусыпного контроля можно допустить промах, который в будущем может привести к неожиданным и неприятным последствиям. Например, стеклянный купол на фонарном столбе может сработать как увеличительное стекло и поджечь что-нибудь.

Мы в AdMe.ru хотим показать 20+ примеров строительных и дизайнерских маразмов, от которых совсем не смешно, так как из-за них действительно можно пострадать. А в конце вы увидите, почему к покупке неоригинальных автомобильных ковриков нужно подходить о-о-очень внимательно.

Пандус для колясочников-экстремалов

А это пандус, который внезапно превращается в лестницу

Хромированные части грузовиков нехило так могут ослеплять за рулем

«Надувная планета», играя в которую запросто можно стукнуться головами и выбить зубы

Полив в новом парке Тысячелетия, Брест

Дверь, которую лучше даже не открывать

В щель между ограждением балкона и полом может провалиться домашнее животное или маленький ребенок

Это детская горка

Купол фонарного столба выступает как лупа, выжигая след на траве по мере движения солнца

Если поезд резко остановится, то пассажиры улетят вместе с креслом

Беговая дорожка на школьном стадионе

А это велодорожка, с препятствиями

Питьевой фонтанчик, который может ударить током

На лестницах с подобным узором ступеньки сливаются, поэтому ходить по ним нужно внимательнее

Но эта лестница гораздо опаснее

Окна этого здания отражают сфокусированный солнечный свет словно лупа, обжигая людей

Пожарный выход, к которому никак не подобраться

Тротуар на одной из улиц Катманду

Детская мини-площадка посередине парковки. Где-то в Норвегии

Из-за неудачного дизайна коврика педаль газа застревает, что чревато аварией

Вы сталкивались с подобными вещами, дизайн которых грозил неприятностями?