20 причин, почему женщины живут дольше мужчин
Наука утверждает, что по многим причинам женщины в среднем живут дольше мужчин. Наиболее явной из них является то, что первые не делают и половины тех смешных и очень опасных вещей, которые вторые считают чем-то совершенно нормальным. Серьезно, ребята, о чем вы думаете в этот момент?
AdMe.ru собрал для вас доказательства, которые не оставят сомнений в том, что риск для мужчин — второе имя.
Удача любит смелых
Правила существуют, чтобы их нарушать
Страховка — это слишком дорого
Лучший путь, чтобы добраться до окна
Гениально
Выгнали из цирка и пришлось пойти электриками
А ему монтажником
Главное — быть аккуратнее на поворотах
Пытаюсь понять, как он туда залез?
Угадайте, что случится, если кто-нибудь толкнет дверь?
Профессионалам техника безопасности ни к чему
Да кому она вообще нужна?
Крутость этого фото зашкаливает
Еще ничего не случилось, но мне уже смешно
Когда начальство прибудет с минуты на минуту, а ты забыл повесить флаг
Обычная зажигалка для слабаков
Ну а как еще это сделать?
Ради работы даже ног не жалко
Безграничное доверие к домкрату
Интересно, куда он целился?
Фото на превью tuttibossi, BobTheBobber