20 причин, почему женщины живут дольше мужчин

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наука утверждает, что по многим причинам женщины в среднем живут дольше мужчин. Наиболее явной из них является то, что первые не делают и половины тех смешных и очень опасных вещей, которые вторые считают чем-то совершенно нормальным. Серьезно, ребята, о чем вы думаете в этот момент? AdMe.ru собрал для вас доказательства, которые не оставят сомнений в том, что риск для мужчин — второе имя.

Удача любит смелых

Правила существуют, чтобы их нарушать

Страховка — это слишком дорого

Лучший путь, чтобы добраться до окна

Гениально

Выгнали из цирка и пришлось пойти электриками

А ему монтажником

Главное — быть аккуратнее на поворотах

Пытаюсь понять, как он туда залез?

Угадайте, что случится, если кто-нибудь толкнет дверь?

Профессионалам техника безопасности ни к чему

Да кому она вообще нужна?

Крутость этого фото зашкаливает

Еще ничего не случилось, но мне уже смешно

Когда начальство прибудет с минуты на минуту, а ты забыл повесить флаг

Обычная зажигалка для слабаков

Ну а как еще это сделать?

Ради работы даже ног не жалко

Безграничное доверие к домкрату

Интересно, куда он целился?