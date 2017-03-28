20 причин, почему женщины живут дольше мужчин

Наука утверждает, что по многим причинам женщины в среднем живут дольше мужчин. Наиболее явной из них является то, что первые не делают и половины тех смешных и очень опасных вещей, которые вторые считают чем-то совершенно нормальным. Серьезно, ребята, о чем вы думаете в этот момент?

AdMe.ru собрал для вас доказательства, которые не оставят сомнений в том, что риск для мужчин — второе имя.

Удача любит смелых

Правила существуют, чтобы их нарушать

Страховка — это слишком дорого

Лучший путь, чтобы добраться до окна

Гениально

Выгнали из цирка и пришлось пойти электриками

А ему монтажником

Главное — быть аккуратнее на поворотах

Пытаюсь понять, как он туда залез?

Угадайте, что случится, если кто-нибудь толкнет дверь?

Профессионалам техника безопасности ни к чему

Да кому она вообще нужна?

Крутость этого фото зашкаливает

Еще ничего не случилось, но мне уже смешно

Когда начальство прибудет с минуты на минуту, а ты забыл повесить флаг

Обычная зажигалка для слабаков

Ну а как еще это сделать?

Ради работы даже ног не жалко

Безграничное доверие к домкрату

Интересно, куда он целился?

Фото на превью tuttibossi, BobTheBobber

16 На склад!
8 Комментарии

ААААА!
Извините.
Нет, все же, АААААА!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!