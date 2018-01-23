20 обещаний по случаю Нового года, которые невозможно выполнить

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2018 год начался с понедельника и должен был стать идеальным для тех, кто давно хотел начать жизнь с чистого листа. Но, к сожалению, не всем удалось сохранить уверенность в собственных силах, которая посетила многих перед праздниками. AdMe.ru собрал 20 самых популярных новогодних обещаний, которые нарушают чаще всего. Но ничего страшного — всегда есть возможность попробовать еще раз, может, в 2019 году все получится?

1. Спортивное обещание — одно из самых популярных

2. Некоторые даже успели взять в руки спортивный инвентарь

3. Но не сумели донести его до кассы

4. А кто-то нашел в себе силы и все же купил абонемент в тренажерный зал

5. И увидел, что в январе тренажерные залы преимущественно выглядят так

6. Потому что вокруг слишком много соблазнов, и первое обещание было нарушено почти сразу

7. А за ним и второе

8. Вскоре появилось желание сдаться полностью

9. Многие говорили: «Совершенно точно — в новом году я буду поддерживать порядок в доме»

10. «А жирная еда уйдет из моей жизни навсегда»

11. Но провокации с каждым днем становятся только сильнее

12. «Ненавижу рекламу! Больше часа ехал за этой машиной, в итоге остановился и купил себе конфеты Rolo. Конец моему обещанию не есть сладкого»

13. «Водитель такси тоже мог бы нарушить мои новогодние обещания... хорошо, что я его опередил и сам нарушил свои обещания еще 14 дней назад»

14. «В новом году никаких слез!» — обещали себе особо сентиментальные люди

15. «Никакого стресса в новом году!» — говорили почти все

16. «Все мои покупки будут хорошо спланированными»

17. «Я ограничу употребление кофе до одной чашки в день»

18. «Я перестану надкусывать все и буду съедать что-то одно»

19. «В новом году я забуду все нецензурные слова»

20. «А после работы я буду оставаться бодрым и найду увлекательное занятие»