20 обещаний по случаю Нового года, которые невозможно выполнить
2018 год начался с понедельника и должен был стать идеальным для тех, кто давно хотел начать жизнь с чистого листа. Но, к сожалению, не всем удалось сохранить уверенность в собственных силах, которая посетила многих перед праздниками.
AdMe.ru собрал 20 самых популярных новогодних обещаний, которые нарушают чаще всего. Но ничего страшного — всегда есть возможность попробовать еще раз, может, в 2019 году все получится?
1. Спортивное обещание — одно из самых популярных
2. Некоторые даже успели взять в руки спортивный инвентарь
3. Но не сумели донести его до кассы
4. А кто-то нашел в себе силы и все же купил абонемент в тренажерный зал
5. И увидел, что в январе тренажерные залы преимущественно выглядят так
6. Потому что вокруг слишком много соблазнов, и первое обещание было нарушено почти сразу
7. А за ним и второе
8. Вскоре появилось желание сдаться полностью
9. Многие говорили: «Совершенно точно — в новом году я буду поддерживать порядок в доме»
10. «А жирная еда уйдет из моей жизни навсегда»
11. Но провокации с каждым днем становятся только сильнее
12. «Ненавижу рекламу! Больше часа ехал за этой машиной, в итоге остановился и купил себе конфеты Rolo. Конец моему обещанию не есть сладкого»
13. «Водитель такси тоже мог бы нарушить мои новогодние обещания... хорошо, что я его опередил и сам нарушил свои обещания еще 14 дней назад»
14. «В новом году никаких слез!» — обещали себе особо сентиментальные люди
15. «Никакого стресса в новом году!» — говорили почти все
16. «Все мои покупки будут хорошо спланированными»
17. «Я ограничу употребление кофе до одной чашки в день»
18. «Я перестану надкусывать все и буду съедать что-то одно»
19. «В новом году я забуду все нецензурные слова»
20. «А после работы я буду оставаться бодрым и найду увлекательное занятие»
А вы уже начали делать то, что обещали себе до нового года? Поделитесь в комментариях!