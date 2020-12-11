20+ пользователей интернета показали вещи из своих шкафов, которые не каждый осмелится надеть

У многих людей в гардеробе есть противоречивые вещи — такие, которые балансируют на грани ультрамодной штучки и полной безвкусицы. И неважно, откуда они взялись: из модного бутика, комиссионного магазина или достались по наследству от бабушки. Объединяет их одно: неоднозначная реакция окружающих — от «фу, пошлятина!» до полного восторга.

Про них еще говорят: «Это нужно уметь носить». Умеют далеко не все, и мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми, у кого получается. В нашей подборке люди показывают свои любимые вещи, которыми они продолжают пользоваться, невзирая на мнение окружающих.

«Нежно-розовая норка и пластмассовые камушки, Господибожетымой! Такие сумки „удивительной пошлости и красоты“ надо уметь носить»

«Это моя сумка-акула Christopher Raeburn. Ношу ее постоянно, когда у меня с собой немного вещей или хочу повыпендриваться»

«Туфли сразу напомнили мне красные башмачки Дороти из „Волшебника из страны Оз“. К тому же на них такие большие сердца, а я все еще верю в любовь»

«Маленький „театральный“ клатч с ручкой-кастетом. С таким хошь в Большой, хошь в Южное Бутово»

«Не могу объяснить, почему я так рада, собираясь на работу в антикварный магазин. Буду продавать фарфор, одетая как сумасшедшая дама с чайниками»

«Приспичило нам с дочкой на выпускной дополнить модный образ клатчем. Обошли миллион магазинов, а потом нашли в каком-то переходе практически ридикюль»

«Готова к снежному спуску, полету на Луну и путешествию на машине времени»

«У меня есть вот такой бархатный клатч с Мариусом Ивановичем, справила к юбилею (его, не своему). Для многих это просто „сумка с дедом“»

«Расшит всякой дребеденью по серебряной парче. Подарила одна почтенная художница, услышав мой вопль Эллочки-людоедки»

«Нашла это платье в магазине винтажной одежды. Оно прекрасно»

«Я знаю, что глупо так радоваться, но эти колготки так круто переливаются, я просто счастлива»

«Сумок у меня много, но эта самая необычная»

«Эти туфли были куплены в 1997 году. Выкинуть их просто не поднимается рука, это уже как памятник эпохе. Может быть, пригодятся еще для какой-нибудь сценки»

«Купила в комиссионке»

«Я художник по костюмам, и у меня, конечно же, полны закрома всякого. Но есть одна вещь, подаренная мне просто как человеку, не как специалисту: пояс из плюшевых свиней»

«Сумочка из замши досталась от тети — говорит, что купила ее в Прибалтике в конце 60-х»

«Это платье как будто на меня и шили. Досталось мне за $ 7,99. Ручная работа, этикеток нет. Обожаю!»

«Нате из-под кровати! Привет из Амстердама! При случае этой сумкой и убить можно»

«Мой любимый предмет одежды и моя лучшая покупка в комиссионном магазине»

«Аккордеончик с AliExpress, жалко, что туда влезает только бутылка воды...»

«Забудьте все, что вы знали раньше о галстуках. То, что я нашел в комиссионке, — это просто новый уровень. Представляю вам галстук из перьев»

«Дорогая во всех смыслах, с моими инициалами»

«Люблю эти туфли, потому что под них я всегда надеваю какие-нибудь сумасшедшие носки»

«Моя любимая сумка сейчас в другом городе, но нашла фотку с момента покупки»

«Плащ странный, но люблюнимагу»

«Лютейшая пошлятина, но я ее обожаю»

«Безумная шелковая ветровка Supreme. Мне нравится узор в итальянском стиле 90-х, он отлично подходит для вечеринок»

«Моя нежная любовь»

«Они занимают особое место в моем сердце, потому что были первым рождественским подарком моего любимого человека»

«Моя любимая. Она из дерева сделана. Очень удобно отбиваться, если вдруг кто нападет»

«Перчатки — верх пошлости, конечно. Купила их за копейки в питерском переходе. Но именно они когда-то покорили моего будущего мужа, ни за что от них не избавлюсь»

«Моя тыковка — сумка из натуральной тыквы, ручной работы, из Перу»

«Покупала, чтобы ходить на психоделические вечеринки в соответствующем костюме (как бабушка — ветеран рейв-движения)»

«Ношу мамин свитшот»

«Это немного слишком? Да! Чувствую ли я себя потрясающе? Тоже да!»