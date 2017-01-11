20 панорамных снимков, где что-то пошло не по плану

При помощи современных фототехнологий можно создать настоящие шедевры. Даже чисто случайно.

AdMe.ru выяснил, что интересного можно снять на камеру при помощи функции панорамы. Может, это и вас вдохновит?

Длинный кот. Кота всегда должно быть много

Новая порода собак

И другие домашние животные

Другой взгляд на мировые достопримечательности

Миры снов из фильма «Начало»

Усовершенствованный транспорт

Забавные компроматы на друзей

И мутации человека, продиктованные временем

Фото на превью twitter

24 На склад!
6 Комментарии
  • 11 января 2017
  • 6
  • 15735

Слов нет, это надо видеть

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