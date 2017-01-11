20 панорамных снимков, где что-то пошло не по плану
При помощи современных фототехнологий можно создать настоящие шедевры. Даже чисто случайно.
AdMe.ru выяснил, что интересного можно снять на камеру при помощи функции панорамы. Может, это и вас вдохновит?
Длинный кот. Кота всегда должно быть много
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Миры снов из фильма «Начало»
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Фото на превью twitter