20 объявлений, в которых прекрасно все — от первого до последнего слова

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Бывает, поднимаешься уставший после работы домой в лифте, скользишь взглядом по его стенам, а там висит объявление от Сергея, который готов повесить гардины, люстру, сантехника и электрика. И все бы ничего, но от такой информации становится не то что страшно, а до боли смешно. И такие уморительные надписи поджидают нас буквально на каждом углу, главное — не таращиться вечно в экран мобильного телефона.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20 шедевральных объявлений и абсурдных надписей, которые можно увидеть только в России. А в качестве бонуса мы подготовили одно предостережение для всех кошатников.

1. Уборщимся же, раз требуется!

2. Современная интерпретация Гэндальфского «Ты не пройдешь!»

3. А вы все диета, диета...

4. История про одного кладовщика и надвигающийся нервный срыв

5. Все бы ничего, вот только птичку жалко

6. Интересно, что такого сантехник и электрик сделали Сергею?

7. Верните кота, будьте людьми!

8. Это объявление висит возле входа в городской музей. А Константин Иванович — тот еще экспонат!

9. Что это за предмет такой новый — «мамаки тетя»?

10. Описание на миллион

11. Кто-то отобедал на славу

12. Внезапно, однако

13. Гений маркетинга

14. Так вот почему они закрылись

15. Не спрашивайте, где здесь логика

16. Поторопитесь, пока они не изнемогли

17. Видно, были случаи...

18. «Абонемент в туалет» — звучит солидно

19. ОАК один, а анализы разные...

20. Не будьте жестокими

Бонус: абсолютный фаворит нашей редакции

«Проверь кошачью лапу перед закрытием».

Доводилось ли вам натыкаться на объявления, вывески или просто надписи, которые поднимали вам настроение на целый день? Делитесь вашими историями и фотографиями в комментариях.