20 объявлений из мест, где черт знает что происходит

Мы привыкли к знакам и вывескам, которые предупреждают об опасности или оповещают о чем-то. Но встречаются и такие, которые определенно ставят в тупик. Или просто заставляют улыбнуться.

AdMe.ru собрал забавные и просто необычные знаки и объявления со всего мира и делится ими — исключительно ради того, чтобы подарить вам хорошее настроение.

20. Гуля-гуля-гуля... Ой!

19. Улица Вязов?!

18. А-ха-ха... Ой, больно же!

17. Но мы вам не скажем, на какие!

16. И на продленку тоже, пожалуйста

15. Странное, однако, у них представление о воспитании детей

14. Подумайте, в конце концов, не только о себе

13. Распечатать и повесить на дверь кабинета

12. Осторожно, возможен сход кенгуру

11. «Эй, кто-нибудь, помогите!»

10. Эти две вороны — со мной

9. «Окей, гугл, как найти объездную дорогу?»

8. Пожалуй, воздержусь

7. Может, пойти прямо?

6. И вообще, оставьте меня в покое

5. А когда следующий автобус?

4. Поздно...

3. А я так на вас рассчитывал!

2. Ворота Шредингера

1. «Хорошо. То есть гав!»

Фото на превью reddit

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  • 8 августа 2017
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