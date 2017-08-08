20 объявлений из мест, где черт знает что происходит

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли к знакам и вывескам, которые предупреждают об опасности или оповещают о чем-то. Но встречаются и такие, которые определенно ставят в тупик. Или просто заставляют улыбнуться.

AdMe.ru собрал забавные и просто необычные знаки и объявления со всего мира и делится ими — исключительно ради того, чтобы подарить вам хорошее настроение.