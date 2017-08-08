20 объявлений из мест, где черт знает что происходит
Мы привыкли к знакам и вывескам, которые предупреждают об опасности или оповещают о чем-то. Но встречаются и такие, которые определенно ставят в тупик. Или просто заставляют улыбнуться.
AdMe.ru собрал забавные и просто необычные знаки и объявления со всего мира и делится ими — исключительно ради того, чтобы подарить вам хорошее настроение.
20. Гуля-гуля-гуля... Ой!
19. Улица Вязов?!
18. А-ха-ха... Ой, больно же!
17. Но мы вам не скажем, на какие!
16. И на продленку тоже, пожалуйста
15. Странное, однако, у них представление о воспитании детей
14. Подумайте, в конце концов, не только о себе
13. Распечатать и повесить на дверь кабинета
12. Осторожно, возможен сход кенгуру
11. «Эй, кто-нибудь, помогите!»
10. Эти две вороны — со мной
9. «Окей, гугл, как найти объездную дорогу?»
8. Пожалуй, воздержусь
7. Может, пойти прямо?
6. И вообще, оставьте меня в покое
5. А когда следующий автобус?
4. Поздно...
3. А я так на вас рассчитывал!
2. Ворота Шредингера
1. «Хорошо. То есть гав!»
Фото на превью reddit