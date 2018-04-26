20 невозможных совпадений, которые все же произошли

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Как вы думаете, возможно ли выиграть в одну и ту же лотерею два раза подряд или получить в подарок игрушечный самолет, номер и внешний вид которого совпадет с настоящим? Вы скажете, что такого быть не может, а вот героям нашей подборки жизнь преподнесла именно такие и даже еще более невероятные сюрпризы.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые показывают, что даже самое невозможное иногда случается.

1. Три одинаковые машины перед зданием такого же цвета

2. «На свадьбе друга женщина была одета как моя дочь»

3. Три человека, не договариваясь между собой, подарили одинаковые открытки

4. «Моя девушка и ее сестра подарили своей маме одинаковый букет. Даже ваза совпала»

5. «Мои брови стали идеальным продолжением рисунка на шапке»

6. «Ровно через год я выиграл в ту же лотерею второй раз»

7. «Мой брат подарил мне игрушечный самолет, и его номер совпал с настоящим»

8. «Мой носок идеально слился с ковром моей подруги»

9. «На этой неделе я сделал ровно такое же количество шагов, что и на прошлой»

10. Реклама закрыла изображение с веб-камеры

11. Двое мужчин, сидящие рядом друг с другом, смотрят одно и то же шоу

12. «Нашел одну перчатку на парковке и положил ее в багажник. Почти год спустя нашел вторую перчатку»

13. «У моей машины колеса такие же, как и у бака для мусора»

14. «Мой молочный коктейль такого же цвета, что и кружка»

15. «Мой коллега принес 3 яйца в упаковке и контейнер с едой, у меня был такой же контейнер и упаковка с 3 яйцами»

16. «Мой снеговик растаял, но его „лицо“ осталось»

17. «Моя новая сковорода идеально подходит к моей столешнице»

18. Люстры в салоне красоты находятся ровно на том месте, где и глаза модели

19. «Мне попалась обертка без конфеты, две конфеты в одной обертке и одна нормально упакованная конфета»

20. Четыре одинаковых автомобиля припарковались около продуктового магазина

А вы становились свидетелями невероятных совпадений?