20+ нелепых советов, которые давали людям их друзья и родные

Мама сказала мне, что девушка на свидании никогда не должна доедать блюдо, потому что парень может подумать, что она постоянно ест, и будет считать ее свиньей. После этих слов у меня начались проблемы с самооценкой. В последний раз, когда я обедала, мой парень спросил меня, почему я не доедаю. Я хотела съесть все, но голос мамы постоянно звучал в моей голове: «Он подумает, что ты свинья». © Cosplaybaby29 / reddit