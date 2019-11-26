20+ нелепых советов, которые давали людям их друзья и родные
Порой окружающие дают такие странные рекомендации, что с первого раза бывает сложно понять: это шутка или призыв к действию? Например, пользователям интернета советовали перестать читать и больше смотреть телевизор, чтобы сохранить зрение, есть в неограниченных количествах только легкую еду ради стройной фигуры и «хранить» все проблемы в воображаемом шкафу.
AdMe.ru надеется, что наши читатели не станут следовать подобным советам, а воспримут их как средство для поднятия настроения.
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Мама сказала мне, что девушка на свидании никогда не должна доедать блюдо, потому что парень может подумать, что она постоянно ест, и будет считать ее свиньей. После этих слов у меня начались проблемы с самооценкой. В последний раз, когда я обедала, мой парень спросил меня, почему я не доедаю. Я хотела съесть все, но голос мамы постоянно звучал в моей голове: «Он подумает, что ты свинья». © Cosplaybaby29 / reddit
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«На свидании ты должна заказать самое дорогое блюдо из меню, чтобы он понял, чего ты стоишь». © AnswerswithTheOffice / reddit
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«Если ты просто будешь игнорировать что-то, это пройдет само собой». © jackass706 / reddit
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«Плавание — естественный навык, поэтому просто прыгай в воду и плыви». © CleavageConneisseur / reddit
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«Перестань читать! Ты слишком много читаешь — у тебя будут болеть глаза! Иди посмотри телевизор!» — говорила моя бабушка каждый раз, когда, придя в гости, выхватывала книгу из моих рук. © tobocyclez / reddit
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Однажды я попросил коллегу рассказать о ее диете, в которой важным фактором был вес пищи. Она сказала, суть в том, что, например, можно съесть столько сладкой ваты, сколько захочется, потому что та практически ничего не весит. © lukin187250 / reddit
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Каждый раз после того, как дедушка мыл наши машины, они невероятно сверкали. Но потом мы узнали, что для этого он использовал полотенце, смоченное в бензине. © Melissa / twitter
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Однажды на пляже моя сестра сказала мне, что для золотистого загара она использует кока-колу вместо крема. Я вылила на себя бутылку с напитком и пришла домой красная как рак. © Gabriella Vargas / twitter
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Моя сестра сказала мне: «Если пить горячий шоколад через трубочку, тот не будет таким горячим». Я так и сделала, а потом не могла ничего есть целую неделю. © Samantha Walton / twitter
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«Не беспокойтесь о стоимости свадьбы: подарки все окупят». © Olorin919 / reddit
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«Никогда не выходи замуж по любви, это только разобьет твое сердце. Выходи за мужчину ради денег, и со временем ты полюбишь его», — совет от моей мамы, когда мне было 14, а у нее был 3-й неудачный брак. © malmac12019 / reddit
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Совет от моего папы: «Найди девушку сразу, как только пойдешь в колледж, чтобы тебе не приходилось самому стирать белье». © bluegasou / reddit
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Мой дедушка однажды посоветовал мне не включать поворотник, потому что «никого не должно касаться, куда ты едешь». © Bay / twitter
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Когда мне было около 12 лет, мы приехали на Рождество к бабушке и дедушке. Однажды утром я проснулся раньше всех и увидел, как дедушка медленно спускался по лестнице, держась за спину. Я с ним поздоровался, а он посмотрел на меня и сказал: «Никогда не старей, умри молодым». Уходя, он остановился и добавил: «Не говори своему отцу, что я это сказал.» © Lonely-LND / reddit
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«Положите все свои заботы в воображаемую коробку, храните ее в воображаемом шкафу и старайтесь ее не открывать!» — совет от моего первого психотерапевта. © crochetprozac / reddit
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Болит ухо? Моя мама сказала: «Сверни газету, воткни заостренный угол в ухо и подожги ее». Ушная боль сменилась сердечной. © Jose Dominguez / twitter
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Моя мама сказала мне, что если мне нравится девушка, то я должен следовать за ней везде, куда бы она ни пошла, и дарить ей подарки, такие как, например, пробирка с моей кровью. © huazzy / reddit
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Замужняя женщина настойчиво советовала мне следить за своим мужем и постоянно спрашивать, где и с кем он был, иначе, с ее слов, он будет думать, что мне все равно, и точно будет изменять. © igrowpeople / reddit
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Если вас мучит сильный кашель — примите слабительное. Тогда вы будете бояться кашлять. © Lee Travis / twitter
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Когда я был бойскаутом, мы пошли в поход, и там вожатый сказал использовать листья вместо туалетной бумаги. Я использовал ядовитый плющ, и это было ужасно. © ChrisDrewDavis / twitter
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Кто-то однажды сказал мне, чтобы я не смотрел по сторонам, когда перехожу дорогу, потому что если меня собьют, то это будет не моя вина и можно будет подать в суд. © Eily Dunleavy / twitter
А какие странные советы слышали вы?