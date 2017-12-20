20 книг, к авторам которых у нас есть пара вопросов
Книжный мир удивителен и разнообразен, но далеко не все, что печатается на бумаге, является шедевром. Иногда уже по названию книги можно заподозрить что-то неладное. Однако случается, что провокационные «имена» даются вполне достойным изданиям.
AdMe.ru собрал для вас книги, одна обложка которых уже вызывает недоумение. А впрочем, последняя книжка может оказаться полезной для многих людей в современном обществе.
1. И как с этим жить?
2. Когда все надоело
3. Чтобы быть подготовленными
4. Очень напоминает жизнь некоторых людей
5. Разочарование похлеще, чем «Санты не существует»
6. Мы, конечно, знали, что котики от нас что-то скрывают
7. Сложный вопрос
8. Как вообще они исчезают?
9. Всегда хотелось знать
10. Удивительные приключения
Прекрасная иллюстрация отпуска. Он всегда выглядит именно так
11. Для тех, кому просто экстрима уже недостаточно
12. Этот вопрос мучает всех водителей
13. Иллюстрация на обложке убивает всю интригу книги
14. Дизайнер смог
15. Этому нужно учиться годами
16. Самый действенный способ
17. Для самых находчивых
18. Удивительные превращения
19. Слишком серьезный вопрос
20. Реальная польза для многих
А вы когда-нибудь находили книжки, которые ставили вас в тупик?
Фото на превью sisfelix/pikabu