20 книг, к авторам которых у нас есть пара вопросов

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Книжный мир удивителен и разнообразен, но далеко не все, что печатается на бумаге, является шедевром. Иногда уже по названию книги можно заподозрить что-то неладное. Однако случается, что провокационные «имена» даются вполне достойным изданиям.

AdMe.ru собрал для вас книги, одна обложка которых уже вызывает недоумение. А впрочем, последняя книжка может оказаться полезной для многих людей в современном обществе.