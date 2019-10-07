20+ клиентов, которых могут выдержать лишь работники, познавшие дзен

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Чтобы работать в сфере обслуживания, нужны нервы толщиной с канат и самообладание, которому бы позавидовала английская королева. Ведь обязательно найдется клиент, который захочет протестировать вашу профпригодность.

Редакция AdMe.ru узнала, какие клиенты сводят с ума таксистов, удивляют пилотов частных джетов, бесят продавцов и вызывают нервный тик у фрилансеров. Всем бы нам поучиться находчивости и терпению у этих гуру работы с людьми.

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2. Переписка с заказчицей дизайна интерьера

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5. Сообщение в службу поддержки интернет-провайдера:

6. Покупатель утомился и решил вздремнуть на выставочном образце кресла

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12. А я думал, почему за моим последним в эту смену столиком так долго подписывают чек:

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14. «Заказчица никак не могла объяснить по телефону, что не так с размерами макета. Потом психанула и прислала правки на почту. А, ясненько»

15. В комментариях к заказу пиццы клиент оставил подробные инструкции, как добраться до места

«Лик-Крик, в 5 000 шагов к северу от затонувшего корабля. Разбейте лагерь на три лунных месяца. Человек по имени Сильван приблизится к вам и попросит мелочи, ответьте ему: „В это время года нужно быть в Константинополе“. Он укажет вам путь».

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17. «Я посмеялся, когда увидел, но это все равно мерзко. Машинка ведь стоит всего $ 2»

Grand Theft Auto («Большой угон автомобиля») — серия компьютерных игр, в которых пользователь может почувствовать себя преступником.

18. Обычный день в супермаркете

19. «Этот парень занял весь стол в кафе, чтобы вести свой стрим. Он включил хэви-метал, громко разговаривал и ругался. Ах, да, он даже ничего не заказал»

20. Вопрос в книжном

21. Покупатели решили не допивать свои напитки и просто оставить их на полке

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