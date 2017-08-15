20 изобретений для женщин, в которые верится с трудом
Дизайнеры стараются вовсю, чтобы сделать жизнь прекрасной половины человечества легкой и беззаботной. Но иногда их фантазия разыгрывается так буйно, что конечный продукт вызывает у нас недоумение и улыбку.
AdMe.ru собрал 20 товаров для женщин, которые показались нам странными и бесполезными на первый взгляд. А почему только на первый — вы узнаете в конце статьи.
20. Накладки LED на ресницы. Чтобы не слиться с толпой
19. Маска для лица, которая бьет током
18. Тренажер против морщин
17. Еще один тренажер: для красивых век
16. И еще. На этот раз — для губ
15. Это приспособление для исправления формы носа
14. Наклейки для тех, кто так и не научился красить губы
13. А если все лень — вот вам накладное лицо
12. Когда не можешь надолго расстаться с питомцем
11. Сушилка для ногтей
10. И кусачки, которые сэкономят время
9. Ходьбу по дому можно совмещать с уборкой
8. А во время прогулок с детьми — заниматься спортом
7. Тогда же можно постирать, если иметь такую портативную стиральную машину
6. А когда начнете есть, возьмите эту салфетку. Пусть вашу улыбку ничего не портит
5. Ноги надо беречь от воды
4. Да и не только ноги
3. Платье, которое, если надо, спрячет вас от назойливых глаз
2. Это изделие называется Wine Rack Bra — бюстгальтер для вина. Но воду туда, наверное, тоже можно налить
1. Если не хочется брать сумочку
Бонус: Вилка, считающая калории
Этот гаджет лучше слов доказывает, что самая безумная идея имеет право на жизнь. Ведь наверняка, до того как придумать чудо-вилку, создатель явил миру не одно сомнительное изобретение. Поэтому, если хочется — дерзайте. Может, именно ваша идея сделает человечество добрее и лучше.
Фото на превью Joy Li/twitter