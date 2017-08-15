20 изобретений для женщин, в которые верится с трудом

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Дизайнеры стараются вовсю, чтобы сделать жизнь прекрасной половины человечества легкой и беззаботной. Но иногда их фантазия разыгрывается так буйно, что конечный продукт вызывает у нас недоумение и улыбку. AdMe.ru собрал 20 товаров для женщин, которые показались нам странными и бесполезными на первый взгляд. А почему только на первый — вы узнаете в конце статьи.

20. Накладки LED на ресницы. Чтобы не слиться с толпой

19. Маска для лица, которая бьет током

18. Тренажер против морщин

17. Еще один тренажер: для красивых век

16. И еще. На этот раз — для губ

15. Это приспособление для исправления формы носа

14. Наклейки для тех, кто так и не научился красить губы

13. А если все лень — вот вам накладное лицо

12. Когда не можешь надолго расстаться с питомцем

11. Сушилка для ногтей

10. И кусачки, которые сэкономят время

9. Ходьбу по дому можно совмещать с уборкой

8. А во время прогулок с детьми — заниматься спортом

7. Тогда же можно постирать, если иметь такую портативную стиральную машину

6. А когда начнете есть, возьмите эту салфетку. Пусть вашу улыбку ничего не портит

5. Ноги надо беречь от воды

4. Да и не только ноги

3. Платье, которое, если надо, спрячет вас от назойливых глаз

2. Это изделие называется Wine Rack Bra — бюстгальтер для вина. Но воду туда, наверное, тоже можно налить

1. Если не хочется брать сумочку

Бонус: Вилка, считающая калории

Этот гаджет лучше слов доказывает, что самая безумная идея имеет право на жизнь. Ведь наверняка, до того как придумать чудо-вилку, создатель явил миру не одно сомнительное изобретение. Поэтому, если хочется — дерзайте. Может, именно ваша идея сделает человечество добрее и лучше.